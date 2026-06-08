Pacto de Salud
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El consejero Martínez anuncia la tramitación de la ley que regulará la participación de los pacientes en la sanidad

Alberto Martinez sailburua
18:00 - 20:00
El consejero en la apertura de la jornada 'Conoce el Pacto Vasco de Salud', en Bilbao. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Martinez sailburuak iragarri du osasungintzan gaixoen parte-hartzea arautuko duen legea tramitatzen hasiko direla
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EITB

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Se trata de una medida pionera porque, de aprobarse, será la primera ley del Estado que permita la participación de las asociaciones de pacientes "en el diseño y toma decisiones de las políticas de salud" El consejero quiere comenzar la tramitación en un mes elevando un anteproyecto al Consejo de Gobierno.

Osakidetza Gobierno Vasco Política

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