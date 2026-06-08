El consejero Martínez anuncia la tramitación de la ley que regulará la participación de los pacientes en la sanidad
Se trata de una medida pionera porque, de aprobarse, será la primera ley del Estado que permita la participación de las asociaciones de pacientes "en el diseño y toma decisiones de las políticas de salud" El consejero quiere comenzar la tramitación en un mes elevando un anteproyecto al Consejo de Gobierno.
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