Rajoy, sobre M.Rajoy: "Me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere"
El juicio sobre el caso Kitchen ha llegado a un punto culmen este jueves. El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha declarado en este proceso, y al ser preguntado por apodos para referirse a él como M.Rajoy, 'El Asturiano o 'El Barbas', que él se llama Mariano Rajoy, "como todo el mundo sabe". "Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos", ha indicado.
Rajoy ha declarado como testigo en la Audiencia Nacional en la décima jornada del juicio Kitchen. Este proceso juzga la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.
Contradice a Villarejo
La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio preguntando al expresidente y exlíder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Internos que investigó este procedimiento.
Asimismo, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en la Audiencia Nacional que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas, como éste mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen.
Rajoy también ha asegurado que es "absolutamente falso" que Bárcenas le entregara en un sobre el remanente de la caja b como sostuvo su extesorero el pasado lunes. El expresidente del Gobierno, finalmente, ha negado que pusiera en marcha la llamada 'policía patriótica'.
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