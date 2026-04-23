Será noticia: Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen', Día del libro y última hora de la guerra en Oriente Próximo
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 23 de abril de 2026:
- Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen': El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP declaran hoy en la Audiencia Nacional como testigos en el juicio del caso 'Kitchen'.
- Día del libro: Coincidiendo con el Día del libro, para hoy se han organizado actividades para todos los públicos que incluyen ferias del libro, lecturas públicas y actividades infantiles. Consulta las actividades programadas en Bilbao, Pamplona, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.
- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: El Ejército de Estados Unidos asegura haber redirigido 31 buques en el estrecho de Ormuz, "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán". Las Fuerzas Armadas de EE. UU. han afirmado que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.
Te puede interesar
Rajoy y Cospedal declaran hoy como testigos en el juicio del caso Kitchen
El expresidente del Gobierno español y quien fuera su número dos comparecen hoy en la Audiencia Nacional como testigos, por lo que están obligados a decir la verdad.
UPN pedirá el traspaso a Navarra de la competencia de permisos de trabajo a migrantes
Además, planteará otras medidas en materia migratoria, como ajustar las ayudas a los ayuntamientos en función del peso de la población migrante, facilitar la homologación de titulaciones o promover cambios en la legislación estatal para favorecer la contratación en origen.
“Prioridad nacional”, concepto con el que PP y Vox llegan a acuerdos de gobierno en Extremadura y Aragón
María Guardiola ha sido investida este miércoles presidenta de Extremadura con los votos a favor del PP y Vox, tras el acuerdo alcanzado la semana pasada. En Aragón ambos partidos también han llegado a un consenso y la próxima semana Jorge Azcón será nombrado presidente.
Los autos sobre Iparragirre y Aspiazu revelan las cartas en las que muestran su arrepentimiento a las víctimas
Los exjefes de ETA reconocen en las misivas, que ambos incorporaron a sus respectivos expedientes penitenciarios, el daño causado por los delitos que cometieron.
El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos
Entre otros, la moción propuesta por los morados pedía el cese de toda actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón, y la reversión del mayor aumento del gasto militar de la historia de España.
El Congreso aprueba el plan del PP para endurecer la legislación sobre armas blancas con más sanciones y cambios penales
Se reclama también aumentar el catálogo de armas prohibidas y reforzar el control sobre su venta por internet. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo del PP, Vox y UPN, y apoyos puntuales o abstenciones de Junts y PNV.
La Audiencia Nacional revoca la semilibertad a Marisol Iparragirre
El magistrado tumba así la aplicación del artículo 100.2, que le permitía, desde el pasado marzo, salir de la cárcel de Martutene de lunes a viernes y regresar solo para dormir. Según ha adelantado a EITB la abogada de Iparragirre, presentarán recurso a la decisión del juez.
Ubarretxena: "El euskera necesita acuerdos, no necesita ruido"
La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que "nada se da por roto" y ha destacado que las conversaciones entre PNV y PSE-EE para reforzar la seguridad jurídica del euskera en las OPEs en la administración pública vasca "continúan" y "todavía hay margen" para alcanzar un acuerdo. "Hay que esperar al último momento".
Marlaska sostiene que la exhibición de fotos de presos en la Korrika no constituye delito según la legislación vigente
El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, ha calificado de "repelentes" algunas de las situaciones vividas durante la Korrika de este año. En concreto, se ha referido a la imagen de un menor que llevaba en la camiseta una foto de un preso de ETA. Ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia, pero que con la ley en la mano, esas acciones no constituyen delito. El ministro ha contestado así a una pregunta que le ha hecho en el Senado María Caballero, hija del concejal pamplonés de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA.