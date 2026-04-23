Será noticia: Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen', Día del libro y última hora de la guerra en Oriente Próximo

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 23 de abril de 2026:

- Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen': El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP declaran hoy en la Audiencia Nacional como testigos en el juicio del caso 'Kitchen'.

- Día del libro: Coincidiendo con el Día del libro, para hoy se han organizado actividades para todos los públicos que incluyen ferias del libro, lecturas públicas y actividades infantiles. Consulta las actividades programadas en Bilbao, Pamplona, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

- Última hora de la guerra en Oriente Próximo: El Ejército de Estados Unidos asegura haber redirigido 31 buques en el estrecho de Ormuz, "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán". Las Fuerzas Armadas de EE. UU. han afirmado que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.