PRINCIPALES TITULARES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Será noticia: Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen', Día del libro y última hora de la guerra en Oriente Próximo

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) María Dolores de Cospedal, sceretaria general del PP, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, en la sesión de investidura en el Congreso EUROPA PRESS 31/8/2016

Cospedal y Rajoy en el Congreso. Foto de archivo: EFE

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua
author image

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 23 de abril de 2026:

- Rajoy y Cospedal en el juicio del caso 'Kitchen'El expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy y la exsecretaria general del PP declaran hoy en la Audiencia Nacional como testigos en el juicio del caso 'Kitchen'. 

- Día del libro: Coincidiendo con el Día del libro, para hoy se han organizado actividades para todos los públicos que incluyen ferias del libro, lecturas públicas y actividades infantiles. Consulta las actividades programadas en Bilbao, Pamplona, Donostia / San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. 

- Última hora de la guerra en Oriente PróximoEl Ejército de Estados Unidos asegura haber redirigido 31 buques en el estrecho de Ormuz, "como parte del bloqueo estadounidense contra Irán". Las Fuerzas Armadas de EE. UU. han afirmado que la mayoría eran petroleros y que también la mayor parte "han acatado" las directrices de los militares norteamericanos.

Titulares de Hoy Política Juicios Mariano Rajoy Ferias del Libro Literatura Oriente Próximo Irán Estados Unidos Israel Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena: "El euskera necesita acuerdos, no necesita ruido"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que "nada se da por roto" y ha destacado que las conversaciones entre PNV y PSE-EE para reforzar la seguridad jurídica del euskera en las OPEs en la administración pública vasca "continúan" y "todavía hay margen" para alcanzar un acuerdo.  "Hay que esperar al último momento".
fernando grande marlaska
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Marlaska sostiene que la exhibición de fotos de presos en la Korrika no constituye delito según la legislación vigente

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, ha calificado de "repelentes" algunas de las situaciones vividas durante la Korrika de este año. En concreto, se ha referido a la imagen de un menor que llevaba en la camiseta una foto de un preso de ETA. Ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia, pero que con la ley en la mano, esas acciones no constituyen delito. El ministro ha contestado así a una pregunta que le ha hecho en el Senado María Caballero, hija del concejal pamplonés de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA. 
Cargar más
Publicidad
X