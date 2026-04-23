Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan: Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi izandakoak lekuko gisa deklaratuko dute gaur Auzitegi Nazionalean, 'Kitchen' auziaren epaiketan.
- Liburuaren Eguna: Liburuaren Egunarekin bat eginez, egileekin topaketak, azokak, ibilbide literarioak edota haurrentzako jarduerak antolatu dituzte Euskal Herrian barrena. Kontsultatu, hemen, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko programazioak.
- Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua: Ameriketako Estatu Batuetako Armadak Ormuzko itsasartean 31 ontzi birbideratu dituela ziurtatu du, AEBek Irango portuen aurka aplikatutako blokeoaren baitan.
Zure interesekoa izan daiteke
Rajoyk eta Cospedalek lekuko gisa deklaratuko dute gaur Kitchen auziaren epaiketan
Espainiako Gobernuko presidente ohia eta haren bigarrena lekuko gisa agertuko dira gaur Auzitegi Nazionalean, eta, beraz, egia esatera behartuta daude.
Migratzaileen lan-baimenen eskumena Nafarroak har dezala eskatuko du UPNk
Gainera, migrazio arloko beste neurri batzuk proposatuko ditu, hala nola udalentzako laguntzak biztanleria migratzailearen bolumenaren arabera doitzea, titulazioen homologazioa erraztea eta jatorrizko herrialdeetan kontratatzea errazteko estatuko legeak aldatzea.
“Lehentasun nazionala”, Extremadurako eta Aragoiko gobernu-akordioen ardatz
Maria Guardiola Extremadurako presidente izendatu dute asteazken honetan PPren eta Voxen aldeko botoekin, aurreko astean akordioa lortu ondoren. Aragoin ere adostasun batera iritsi dira bi alderdiak eta hurrengo astean izendatuko dute Jorge Azcon presidente.
Iparragirrek eta Azpiazuk damua agertzen duten gutunak egin ditu publiko Auzitegi Nazionalak, auto banatan
Biktimei zuzendutako hiru gutun dira publiko egin direnak, Iparragirreren bat eta Aspiazuren bi. Eragindako mina aitortzen dute ETAko buruzagi izandakoek.
Espainia NATOtik ateratzeko erreferenduma eskatzen zuen Podemosen mozioa errefusatu du Kongresuak
Besteak beste, moreek proposatutako testuak Rota eta Morongo baseetan AEBko jarduera militar oro bertan behera uztea eskatzen zuen, eta Espainiako historiako gastu militarraren igoerarik handiena lehengoratzea ere.
Kongresuak arma zuriei buruzko legedia gogortzeko PPren plana onartu du, zigor eta aldaketa gehiagorekin
Halaber, debekatutako armen katalogoa handitzea eta Internet bidezko salmentaren gaineko kontrola indartzea eskatu dute. Ekimenak aurrera egin du PPren, Voxen eta UPNren babesarekin.
Marisol Iparragirreri erdi-askatasuneko erregimena ukatu dio epaileak
100.2 artikulua aplikatuta, joan den martxotik, lo egitera joaten zen espetxera, aste barruan eta asteburuetan. Erabaki horren ondorioz, espetxean gelditu beharko du. Iparragirreren abokatuak EITBri aurreratu dio helegitea aurkeztuko dutela.
Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"
Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.
Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua
Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.