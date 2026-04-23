TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan, Liburuaren Eguna eta Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) María Dolores de Cospedal, sceretaria general del PP, y Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, en la sesión de investidura en el Congreso EUROPA PRESS 31/8/2016

Cospedal eta Rajoy Kongresuan. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko apirilaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Rajoy eta Cospedal 'Kitchen' auziko epaiketan: Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidente ohiak eta Maria Dolores de Cospedal PPko idazkari nagusi izandakoak lekuko gisa deklaratuko dute gaur Auzitegi Nazionalean, 'Kitchen' auziaren epaiketan. 

- Liburuaren Eguna: Liburuaren Egunarekin bat eginez, egileekin topaketak, azokak, ibilbide literarioak edota haurrentzako jarduerak antolatu dituzte Euskal Herrian barrena. Kontsultatu, hemen, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñeko programazioak.

- Ekialde Hurbileko gerraren azken ordua: Ameriketako Estatu Batuetako Armadak Ormuzko itsasartean 31 ontzi birbideratu dituela ziurtatu du, AEBek Irango portuen aurka aplikatutako blokeoaren baitan. 

Eguneko Titularrak Politika Epaiketak Mariano Rajoy Liburu azokak Literatura Ekialde Hurbila Iran Ameriketako Estatu Batuak Israel Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.

fernando grande marlaska
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua

Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X