María Guardiola ha sido investida este martes presidenta de la Junta de Extremadura gracias a los votos a favor del PP y de Vox. Ambas formaciones cuentan con mayoría en la asamblea regional, lo que ha permitido sacar adelante la investidura.

El acuerdo firmado por ambos partidos para formar gobierno incluye la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas, las subvenciones y la vivienda protegida. La interpretación de esta medida ha generado discrepancias entre ambos partidos.

Vox defiende que el objetivo de la medida es priorizar a los españoles. El PP, por su parte, explica que el criterio no es de nacionalidad, sino de empadronamiento prolongado con Extremadura, arraigo y vinculación verificable con el territorio.

En su último discurso en el debate de investidura, Guardiola se ha comprometido a gobernar "para todos". Asimismo, ha asegurado que actuará con "honestidad" y "responsabilidad" y ha asegurado que si comete errores no los ocultará.