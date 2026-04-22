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Guardiola es investida presidenta de Extremadura tras pactar con Vox su "prioridad nacional" en ayudas y vivienda

La líder del PP se ha hecho con el liderazgo de la Junta de Extremadura con los votos del PP y Vox. El acuerdo entre ambos partidos incluye la "prioridad nacional" en ayudas públicas y vivienda social.

MÉRIDA, 22/04/2026.- La presidenta en funciones y candidata a la reelección María Guardiola interviene este miércoles en la Asamblea regional durante la segunda jornada del debate de investidura en la que será elegida presidenta la candidata del PP a la reelección María Guardiola tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox, con el voto en contra de PSOE y Unidas. EFE/ Jero Morales
Euskaraz irakurri: Maria Guardiola Batzordeko presidente izendatu dute, Voxen babesarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

María Guardiola ha sido investida este martes presidenta de la Junta de Extremadura gracias a los votos a favor del PP y de Vox. Ambas formaciones cuentan con mayoría en la asamblea regional, lo que ha permitido sacar adelante la investidura.

El acuerdo firmado por ambos partidos para formar gobierno incluye la "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas públicas, las subvenciones y la vivienda protegida. La interpretación de esta medida ha generado discrepancias entre ambos partidos.

Vox defiende que el objetivo de la medida es priorizar a los españoles. El PP, por su parte, explica que el criterio no es de nacionalidad, sino de empadronamiento prolongado con Extremadura, arraigo y vinculación verificable con el territorio.

En su último discurso en el debate de investidura, Guardiola se ha comprometido a gobernar "para todos". Asimismo, ha asegurado que actuará con "honestidad" y "responsabilidad" y ha asegurado que si comete errores no los ocultará.

España PP VOX Política

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