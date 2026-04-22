Ubarretxena: "El euskera necesita acuerdos, no necesita ruido"

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, ha calificado de "repelentes" algunas de las situaciones vividas durante la Korrika de este año. En concreto, se ha referido a la imagen de un menor que llevaba en la camiseta una foto de un preso de ETA. Ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia, pero que con la ley en la mano, esas acciones no constituyen delito. El ministro ha contestado así a una pregunta que le ha hecho en el Senado María Caballero, hija del concejal pamplonés de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA.