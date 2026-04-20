Sumar acusa de "fraude" a Educación por no crear más plazas públicas de 0-3, "pese a contar con fondos europeos"
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, asegura que "sólo se han creado 252 plazas, lo que supone apenas el 16,6 % de lo comprometido".
El representante de Sumar en el Parlamento vasco, Jon Hernández, ha acusado al Departamento de Educación de cometer "un fraude", dado que "lleva cinco años con fondos europeos destinados a crear plazas públicas de 0 a 3 años y no las ha creado".
"Estamos ante un fraude a la ciudadanía: había financiación europea, había necesidad y no se ha cumplido el objetivo", ha señalado. A continuación, ha advertido de que "la principal perjudicada" de esta situación es la escuela pública vasca y las familias que dependen de ella.
Hernández habla de 252 plazas
Hernández ha indicado que Euskadi recibió 15,4 millones de euros de fondos europeos para crear 1.518 plazas públicas dentro del Plan de Recuperación. Sin embargo, ha afirmado que más de cuatro años después, a fecha del pasado 31 de enero, "solo se han creado 252 plazas, lo que supone apenas el 16,6% de lo comprometido".
"Lo más grave es que, mientras no se crean plazas, solo se ha gastado el 42% del dinero; es decir, ni se han creado las plazas ni se han ejecutado correctamente los recursos disponibles", ha denunciado.
El parlamentario de Sumar ha insistido en que esta situación no responde a un retraso administrativo, sino a "una decisión política consciente de no ampliar la red pública". Hernández ha afirmado que "lo más grave es que no hablamos de incompetencia", sino de "una decisión política".
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