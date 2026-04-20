Sumarrek "iruzurra" egotzi dio Hezkuntzari 0-3 urteko plaza publikoak ez sortzeagatik, horretarako "Europako funtsak izan arren"

Sumarren legebiltzarkide Jon Hernandezek adierazi duenez, "252 plaza baino ez dira sortu, hau da, hitzartutakoaren % 16,6 besterik ez".

17/11/2025

Jon Hernandez Sumarren legebiltzarkidea eta Alba Garcia Sumarren ordezkaria, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press

EITB

Eusko Legebiltzarreko Sumarren ordezkariak, Jon Hernandezek, Hezkuntza Sailari "iruzurra" egitea egotzi dio, izan ere, "bost urte daramatza 0-3 urte bitarteko plaza publikoak sortzeko, Europako funtsak dituela, eta ez ditu sortu".

"Herritarren aurkako iruzurra da: bazegoen Europako finantzaketa, bazegoen beharra, eta ez da helburua bete", adierazi du. Ondoren, ohartarazi du "kalteturik nagusiena" euskal eskola publikoa eta haren mende dauden familiak direla.

252 plaza, Hernandezen arabera

Hernandezek azaldu duenez, Euskadik 15,4 milioi euro jaso zituen Europako funtsen bidez, Suspertze Planaren barruan 1.518 plaza publiko sortzeko. Hala ere, baieztatu du lau urte baino gehiago igaro ondoren, joan den urtarrilaren 31n, "252 plaza" baino ez direla sortu, hau da, hitzartutakoaren "%16,6 besterik ez".

"Larriagoa da, gainera, plazarik sortu ez izana eta diruaren % 42 baino ez dela gastatu; hau da, ez dira plazak sortu eta ez dira behar bezala erabili eskuragarri zeuden baliabideak", salatu du.

Sumarren parlamentariak azpimarratu du egoera ez dela administrazio-atzerapen baten ondorio, baizik eta "sare publikoa ez handitzeko erabaki politiko kontziente baten ondorio". Hernandezek gaineratu du "larriena" ez dela "gaitasunik eza", baizik eta "erabaki politiko bat" dela.

Hezkuntza Politika

