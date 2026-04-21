El lehendakari honra al Gobierno Vasco de José Antonio Agirre en el Hotel Carlton, su primera sede

El Gobierno Vasco ha aprobado este martes una declaración institucional para conmemorar el 90 aniversario de su constitución en 1936, un hito clave en la historia de Euskadi. La declaración ha sido leída en el Hotel Carlton de Bilbao, sede de aquel primer Ejecutivo y adonde el Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales, ha regresado este martes para celebrar su Consejo de Gobierno.

Con este acto simbólico, el Gobierno Vasco ha dado inicio a un año conmemorativo en el que, durante algo más de doce meses, hasta junio de 2027, se recordará el legado de aquel Ejecutivo.

Gobierno amplio

El texto recuerda que el 7 de octubre de 1936, en la Casa de Juntas de Gernika, se constituyó el primer Gobierno Vasco, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía por las Cortes republicanas. Aquel gabinete, presidido por el lehendakari José Antonio Agirre, estuvo formado por una amplia coalición de fuerzas políticas leales a la República, en un contexto marcado por la Guerra Civil y la ocupación de gran parte del territorio.

“Fue un gobierno de unidad, constituido por la amplia mayoría de fuerzas políticas leales a la República: nacionalistas vascos, socialistas, republicanos y comunistas. Un gobierno de unidad fruto de las excepcionales circunstancias del momento, sí, pero fruto también de las actitudes personales y colectivas proclives al diálogo y al acuerdo como fórmulas para avanzar en la construcción del país”, recoge la declaración.

Pese a su carácter de gobierno de guerra, el Ejecutivo desarrolló una intensa labor institucional y social. “Fue un gobierno en positivo, que trató de humanizar la guerra y construir país. Sentó las bases de una estructura institucional propia y ejerció el poder político para defender la legalidad democrática, así como para organizar y mejorar, en lo posible, la vida de la población civil en la retaguardia”, ha señalado el lehendakari Pradales.