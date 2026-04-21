El lehendakari honra al Gobierno Vasco de José Antonio Agirre en el Hotel Carlton, su primera sede
Imanol Pradales y su Ejecutivo han conmemorado el 90 aniversario de la constitución de aquel primer Gobierno Vasco en 1936. El lehendakari reivindica los valores del Gabinete de Agirre para afrontar los retos globales.
El Gobierno Vasco ha aprobado este martes una declaración institucional para conmemorar el 90 aniversario de su constitución en 1936, un hito clave en la historia de Euskadi. La declaración ha sido leída en el Hotel Carlton de Bilbao, sede de aquel primer Ejecutivo y adonde el Gobierno del lehendakari, Imanol Pradales, ha regresado este martes para celebrar su Consejo de Gobierno.
Con este acto simbólico, el Gobierno Vasco ha dado inicio a un año conmemorativo en el que, durante algo más de doce meses, hasta junio de 2027, se recordará el legado de aquel Ejecutivo.
Gobierno amplio
El texto recuerda que el 7 de octubre de 1936, en la Casa de Juntas de Gernika, se constituyó el primer Gobierno Vasco, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía por las Cortes republicanas. Aquel gabinete, presidido por el lehendakari José Antonio Agirre, estuvo formado por una amplia coalición de fuerzas políticas leales a la República, en un contexto marcado por la Guerra Civil y la ocupación de gran parte del territorio.
“Fue un gobierno de unidad, constituido por la amplia mayoría de fuerzas políticas leales a la República: nacionalistas vascos, socialistas, republicanos y comunistas. Un gobierno de unidad fruto de las excepcionales circunstancias del momento, sí, pero fruto también de las actitudes personales y colectivas proclives al diálogo y al acuerdo como fórmulas para avanzar en la construcción del país”, recoge la declaración.
Pese a su carácter de gobierno de guerra, el Ejecutivo desarrolló una intensa labor institucional y social. “Fue un gobierno en positivo, que trató de humanizar la guerra y construir país. Sentó las bases de una estructura institucional propia y ejerció el poder político para defender la legalidad democrática, así como para organizar y mejorar, en lo posible, la vida de la población civil en la retaguardia”, ha señalado el lehendakari Pradales.
La labor de aquel Gobierno
La declaración recuerda cómo impulsó medidas en ámbitos como sanidad, educación, justicia o economía, creó la Ertzaintza y promovió la construcción de Euskadi a nivel simbólico.
“Mención especial merece la política social, realmente avanzada, en las antípodas del individualismo y el colectivismo, del capitalismo y el comunismo, de la reacción y la revolución. Conceptos como diálogo social, función social de la propiedad, regulación de las leyes del mercado, fiscalidad progresiva o participación de los trabajadores en la empresa no son ajenos al ideario, el programa y la praxis política del primer Gobierno Vasco”, añade la declaración aprobada por el Gabinete de Imanol Pradales.
El texto recuerda que el recorrido de aquel Gobierno Vasco en suelo vasco concluyó en junio de 1937, con la derrota militar. “No fue posible: fusiles frente a cazas, pesqueros frente a buques de guerra, la fuerza de la razón frente a la razón de la fuerza. David no pudo vencer a Goliat. El 30 de junio de 1937 el lehendakari Agirre en Trucíos, poco antes de abandonar tierra vasca hacia el exilio, proclamará: ‘El territorio vasco habrá sido conquistado; el alma del Pueblo Vasco, no; no lo será jamás’”, añade el texto.
La declaración institucional, en todo caso, hace una lectura positiva de aquel Gobierno por su “defensa de la legalidad democrática, los derechos humanos y la cohesión social”. “El periodista británico George Steer, corresponsal de The Times, llegó a destacar el ejemplo de dignidad y buen gobierno ofrecido por el Gobierno en aquellos meses”, añade.
Una hoja de ruta "inspiradora"
El texto aprobado por el Gobierno Vasco, asimismo, llama a poner en valor la experiencia de aquel Ejecutivo, “una inspiradora hoja de ruta para los vascos y vascas del siglo XXI”.
“El primer Gobierno Vasco es memoria de libertad, democracia y justicia social; memoria de dignidad, humanismo y solidaridad; memoria de unidad, diálogo y acuerdo; memoria de autogobierno. Son principios y valores que hoy seguimos reivindicando para Euskadi, para Europa y para el mundo. Una Euskadi innovadora y cohesionada. Una Europa unida, democrática y respetuosa con los pueblos que la conforman. Un mundo en paz, más justo, humano y sostenible”, ha subrayado el Gobierno Vasco.
Te puede interesar
Sumar acusa de "fraude" a Educación por no crear más plazas públicas de 0-3, "pese a contar con fondos europeos"
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, asegura que "sólo se han creado 252 plazas, lo que supone apenas el 16,6 % de lo comprometido".
Bárcenas confirma que le pidió a un compañero de prisión que destruyera audios relacionados con Rajoy
El extesorero del PP Luis Bárcenas ha confirmado al tribunal de la Audiencia Nacional que juzga la 'Operación Kitchen' que le pidió a uno de sus compañeros de prisión "destruir" unos audios relacionados "con MR, que era Mariano Rajoy".
Denis Itxaso: "Entre las condiciones para convertir locales en viviendas, eliminaremos el requisito de tener dos fachadas, entre otras"
El nuevo decreto que el Gobierno Vasco aprobará el martes en Consejo de Gobierno supondrá la puesta en marcha de un amplio paquete de medidas de política de vivienda, desarrollando las líneas maestras anunciadas en los últimos meses, entre las que se incluye la flexibilización de las condiciones de conversión de los locales en viviendas, lo que permitirá, según estimaciones del Ejecutivo, que unos 7.500 locales puedan cambiar de uso en Euskadi.
El Gobierno de España pedirá el martes a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel
"Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea; esa así de simple, así de sencillo", ha subrayado en un mitin de la precampaña electoral andaluza.
Sánchez afirma que el tiempo de la derecha se acaba y en Barcelona empieza una nueva era
El presidente del Gobierno español y el presidente brasileño Lula da Silva han clausurado la 'Global Progressive Mobilisation', con el apoyo del alcalde de Nueva York o el gobernador Tim Walz.
La Puebla de Arganzón celebra Trebiñu Eguna 28 años después para que el enclave se integre en Álava
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que seguirá haciendo todo lo que está en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos y ciudadanas del enclave de Treviño y puedan "cumplir su deseo" de integrarse en Álava.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz analizará si Korrika cumple los requisitos para recibir subvenciones
El Partido Popular ha pedido hoy, mediante moción, la suspensión de la financiación pública por la exhibición de fotos de presos de ETA en la carrera a favor del euskera. La moción ha sido rechazada por el Pleno, aunque la concejala socialista María Nanclares ha anunciado que estudiarán el caso para saber si se ajusta a la ordenanza municipal.
Sánchez y Lula, aunados en el "no a la guerra", piden hacer frente a la ola reaccionaria
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han evidenciado este viernes su plena sintonía ante el momento geopolítico actual, respaldando el mensaje del "no a la guerra”. Sánchez ha afirmado que la relación entre ambos países va mucho más allá de lo bilateral, y ha recalcado que comparten una misma visión del mundo.
Pradales niega que Euskadi viva un "clima de tensión permanente" y pide "moderación" al PP
El lehendakari, Imanol Pradales, ha negado este jueves que Euskadi viva "un clima de tensión permanente" tal y como ha asegurado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, al que ha recomendado "introspección, moderación y templaza" en sus afirmaciones. El PP acusa al PNV de "alentar la radicalidad, las amenazas y la intimidación".