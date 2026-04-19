El Gobierno de España pedirá el martes a la UE romper el acuerdo de asociación con Israel

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que el martes España propondrá en Bruselas, donde se reúnen los ministros europeos de Exteriores, que la UE "rompa" su acuerdo de asociación con Israel ante "las violaciones de derechos humanos" del Gobierno de Benjamin Netanyahu.



"Aquel gobierno que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores de la Unión Europea, no puede ser socio de la Unión Europea; es así de simple, así de sencillo", ha subrayado en un mitin de la precampaña electoral andaluza.



El martes se reúnen en Bruselas los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros para analizar la guerra en Oriente Medio y Sánchez ha llamado a todos ellos a apoyar la propuesta española.



Ha vuelto a reivindicar su no a una guerra "ilegal", que supone un "inmenso error" y que no solo está costando miles de vidas humanas, también millones de desplazados y billones de euros en pérdidas económicas.



"Por eso yo le pido a los que iniciaron esta guerra, que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu", ha recalcado.

