Espainiako Gobernuak EBri eskatuko dio apur dezala Israelekin duen elkartze akordioa

Espainiako presidente Pedro Sanchezek iragarri duenez, Israelekin duen elkartze akordioa "haustea" proposatuko dio EBri, astearteko bileran, Benjamin Netanyahuren Gobernuak giza eskubideak urratzen dituela arrazoituta.

"Nazioarteko zuzenbidea urratzen duen gobernu bat —eta ondorioz, Europar Batasunaren printzipioak eta balioak urratzen dituena— ezin da Europar Batasuneko bazkide izan; horren sinplea eta horren erraza da", azpimarratu du Sanchezek Andaluziako hauteskunde kanpainaurreko ekitaldi batean.

Asteartean bilduko dira Bruselan EBren herrialde kideetako Kanpo Arazoetako ministroak Ekialde Hurbileko gerra aztertzeko, eta Sanchezek Espainiak eramango duen proposamena babesteko deia egin die guztiei.

Ildo horretan, "legez kanpokoa den" gerra horri ezetz esatea aldarrikatu du berriro, "akats izugarria" dela iritzita, eta milaka bizitza eten dituela gogora ekarrita.

"Horregatik, gerra hori hasi zutenei gerra hori gelditzeko eta Netanyahuri tinko aurre egiteko eskatzen diet", nabarmendu du.

