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Pradales niega que Euskadi viva un "clima de tensión permanente" y pide "moderación" al PP

(Foto de ARCHIVO) Pleno de la Cámara REMITIDA / HANDOUT por JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 19/6/2025
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Euskaraz irakurri: Pradalesek ukatu egin du Euskadik "etengabeko tentsio-giroa" bizi duela, eta "moderazioa" eskatu dio PPri
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EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha negado este jueves que Euskadi viva "un clima de tensión permanente" tal y como ha asegurado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, al que ha recomendado "introspección, moderación y templaza" en sus afirmaciones. El PP acusa al PNV de "alentar la radicalidad, las amenazas y la intimidación".

Parlamento Vasco Imanol Pradales Javier de Andrés EAJ-PNV PP Vasco Política

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