Kontrol-saioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradalesek ukatu egin du Euskadik "etengabeko tentsio-giroa" bizi duela, eta "moderazioa" eskatu dio PPri

(Foto de ARCHIVO) Pleno de la Cámara REMITIDA / HANDOUT por JOSU CHAVARRI- PARLAMENTO VASCO 19/6/2025
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak ukatu egin du Euskadik "etengabeko tentsio-giroa" bizi duela, Javier de Andres Euskadiko PPko presidenteak  horrela ziurtatu ondoren. Lehendakariak "introspekzioa, moderazioa eta neurria" izatea gomendatu dizkio Javier de Andresi. PPk "erradikaltasuna, mehatxuak eta larderia bultzatzea" egotzi dio EAJri.

Eusko Legebiltzarra Imanol Pradales Javier de Andrés EAJ-PNV Euskadiko Alderdi Popularra Politika

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aenak ziurtatu du aireportuen kudeaketa partekatua bateraezina dela indarrean dagoen lege-esparruarekin

Aenako presidente eta kontseilari delegatu Maurici Lucenak Akziodunen Batzarrean defendatu duenez, interes orokorreko Espainiako aireportuak 18/2014 Legean jasotako araubide juridiko espezifiko baten mende daude. Lege hori Konstituzioak babesten du; Estatuak azpiegitura horien gainean duen eskumen esklusiboa deklaratzen du, eta jabetza pribatua eta enpresa-askatasuna babesten ditu. Hala ere, positibotzat jo du autonomia-erkidegoekiko lankidetza eta koordinazioa, betiere Konstituzioaren mugak errespetatzen badira eta Aenaren kudeaketa-autonomia eta sare-egitura aldatzen ez badira.  

Gehiago ikusi
X