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Sánchez y Lula, aunados en el "no a la guerra", piden hacer frente a la ola reaccionaria

GRAF3596. BARCELONA, 17/04/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (i), presiden la primera cumbre entre ambos países en la que ratifican su apuesta por políticas progresistas como la respuesta más eficaz frente al populismo. EFE/ Quique García
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Euskaraz irakurri: Sanchezek eta Lulak, "gerrari ezetz" esanez, olatu erreakzionarioari aurre egitea eskatu dute
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El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han evidenciado este viernes su plena sintonía ante el momento geopolítico actual, respaldando el mensaje del "no a la guerra”. Sánchez ha afirmado que la relación entre ambos países va mucho más allá de lo bilateral, y ha recalcado que comparten una misma visión del mundo.

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