El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a la acción en defensa de la democracia ante una veintena de dirigentes progresistas frente a las guerras, la desigualdad y la propagación de la desinformación.



En la apertura de la IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en Barcelona, Sánchez ha dicho que todos los presentes comparten una "preocupación" y una "responsabilidad" y les ha conminado a tomar decisiones.



Ante líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva; México, Claudia Sheinbaum; Colombia, Gustavo Petro, Sudáfrica, Cyril Ramaphoosa entre otros, Sánchez ha advertido que la democracia no puede darse por sentada y ha advertido de los peligros que la erosionan.



"Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza y dentro de nuestras sociedades crece la desigualdad y la desinformación", ha indicado en la apertura de la cumbre, en la que ejerce como anfitrión.

Reforma de la ONU

Para Sánchez el riesgo al que se enfrentan las naciones es que la democracia "se vacíe por dentro mientras se la ataca desde fuera" y por tanto avisa de que la respuesta no puede ser solo defensiva. "No basta con resistir, tenemos que proponer, tenemos que demostrar que la democracia no sólo se defiende, se fortalece y se perfecciona día a día", ha apuntado.

