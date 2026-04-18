Gerraren eta berdintasun ezaren aurrean demokrazia defendatzeko deia egin du Sanchezek

Pedro Sanchez Espainiako presidentea
Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek ekintzarako deia egin du, demokrazia defendatzeko bidean. Hogei bat buruzagi progresista aurrean zituela, gerraren, berdintasun ezaren eta desinformazioaren hedapenaren aurkako mezua zabaldu du Bartzelonan. 

Demokrazia defendatzeko egin duten IV. bileraren hasieran egin ditu adierazpenok espainiar presidenteak. Horren hitzetan, bertan bildutako guztiek "kezkak" eta "erantzukizunak" partekatzen dituzte, horregatik, erabakiak hartzera bultzatu ditu gonbidatu guztiak.

Besteak beste, Brasilgo presidente Lula da Silva, Mexikoko presidente Claudia Sheinbaum, Kolonbiako presidente Gustavo Petro eta Hegoafrikako presidente Cyril Ramaphoosa izan dira topaketan. Horien aurrean esan du Sanchezek demokrazia ezin dela "egintzat eman", horrek arriskuak dakartzalako.

"Sistema multilateralaren aurkako erasoak ikusten ditugu, nazioarteko zuzenbidearen arauak inpugnatzeko saiakerak eta indarraren erabileraren normalizazio arriskutsu bat, eta gure gizarteetan bersintasun eza eta desinformazioa haziz doaz", adierazi du goi bileraren irekieran.

NBEren erreforma

Sanchezen ustez, nazioentzat arriskutsua da "demokrazia pixkanaka barrutik husten joatea, kanpotik erasotzen zaion bitartean". Hori dela eta, ohartarazi du erantzuna ezin dela soilik babestea izan. "Ez da nahikoa eustea, proposatu beharra daukagu, eta erakutsi behar dugu demokrazia defendatzea ez dela nahikoa, alegia, indartu eta biribildu beharra dagoela", azpimarratu du.

