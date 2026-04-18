La Puebla de Arganzón celebra Trebiñu Eguna 28 años después para que el enclave se integre en Álava
Después de 28 años, este sábado La Puebla de Arganzón ha vuelto a celebrar Trebiñu Eguna para pedir que este enclave dependiente a la Junta de Castilla y León, pero situado en el corazón de Álava, se integre en este territorio.
De esta manera, quieren garantizar, entre otras cosas, una educación pública en euskera y la eliminación de las dificultades administrativas que sufre mucha gente por vivir allí.
Hace un año pusieron en marcha la mesa para la integración de Treviño en Álava, con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción del Partido Popular.
Esteban exige "dar voz" a Treviño
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que seguirá haciendo todo lo que está en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos y ciudadanas del enclave de Treviño y puedan "cumplir su deseo" de integrarse en Álava, al considerar "inaceptable" que se quiera "tapar" el deseo de los treviñeses, y mantenerles en "una situación administrativa ilógica" con su pertenencia de Castilla y León.
El líder jeltzale, que ha estado acompañado de la presidenta del EBB del PNV, Jone Berriozabal, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que Treviño, "es Araba, pero no solo para el PNV", sino para los ciudadanos de este enclave así lo desea, "que es lo más importante y lo que vale realmente".
Te puede interesar
Sánchez llama a defender la democracia ante las guerras y la desigualdad
En la apertura de la IV Reunión en defensa de la democracia que se celebra este sábado en Barcelona, Sánchez ha dicho que todos los presentes comparten una "preocupación" y una "responsabilidad" y les ha conminado a tomar decisiones.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz analizará si Korrika cumple los requisitos para recibir subvenciones
El Partido Popular ha pedido hoy, mediante moción, la suspensión de la financiación pública por la exhibición de fotos de presos de ETA en la carrera a favor del euskera. La moción ha sido rechazada por el Pleno, aunque la concejala socialista María Nanclares ha anunciado que estudiarán el caso para saber si se ajusta a la ordenanza municipal.
Sánchez y Lula, aunados en el "no a la guerra", piden hacer frente a la ola reaccionaria
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, han evidenciado este viernes su plena sintonía ante el momento geopolítico actual, respaldando el mensaje del "no a la guerra”. Sánchez ha afirmado que la relación entre ambos países va mucho más allá de lo bilateral, y ha recalcado que comparten una misma visión del mundo.
Pradales niega que Euskadi viva un "clima de tensión permanente" y pide "moderación" al PP
El lehendakari, Imanol Pradales, ha negado este jueves que Euskadi viva "un clima de tensión permanente" tal y como ha asegurado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, al que ha recomendado "introspección, moderación y templaza" en sus afirmaciones. El PP acusa al PNV de "alentar la radicalidad, las amenazas y la intimidación".
Pradales reprocha a EH Bildu que no apoye ningún acuerdo "de país" y le insta a mojarse
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado a EH Bildu que no haya apoyado ninguno de los grandes acuerdos "de país" durante los casi dos años que han transcurrido de la legislatura por "vértigo a las alturas" y ha instado a la coalición abertzale a "mojarse". Otxandiano, por su parte, ha advertido de que los "desacuerdos" entre los partidos socios en el Gobierno Vasco, en temas como el euskera, son un "obstáculo" para avanzar.
La vivienda se consolida como el principal problema de la sociedad vasca: la preocupación llega a niveles de la burbuja inmobiliaria
El último Sociómetro del Gobierno Vasco refleja un incremento de la preocupación por la precariedad y los problemas económicos. La inquietud por la delincuencia se ha reducido.
Armengol acudía a Koldo para hablar con Ábalos y le consultó sobre mascarillas infantiles: "Te lo arreglo, déjame"
Los investigadores sostienen que Koldo actuaba como intermediario gracias a su cercanía con Ábalos, facilitando la comunicación entre el Govern balear y distintos intereses vinculados a la trama investigada. Estas gestiones estaban relacionadas con asuntos como test PCR, mascarillas infantiles o inversiones durante la pandemia.
PP y Vox anuncian acuerdo para investir a Guardiola presidenta de la Junta de Extremadura
La intención es que María Guardiola sea reelegida el viernes, 24 de abril, tras el pleno de investidura que se celebre el martes y miércoles de la próxima semana. El acuerdo consta de 61 puntos y 74 medidas, y han acercado posturas "más allá de las diferencias ideológicas que puedan existir".
Aena asegura que la gestión compartida de los aeropuertos es incompatible con el marco constitucional y legal vigente
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido en la Junta de Accionistas que los aeropuertos españoles de interés general están sujetos a un régimen jurídico específico recogido en la Ley 18/2014, que está protegida por la Constitución, que declara la competencia exclusiva del Estado sobre estas infraestructuras y que protege la propiedad privada y la libertad de empresa. Sin embargo, ha valorado positivamente la colaboración y coordinación con las comunidades autónomas, siempre que respete los límites constitucionales y no altere la autonomía de gestión ni la estructura de red de Aena.