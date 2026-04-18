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La Puebla de Arganzón celebra Trebiñu Eguna 28 años después para que el enclave se integre en Álava

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que seguirá haciendo todo lo que está en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos y ciudadanas del enclave de Treviño y puedan "cumplir su deseo" de integrarse en Álava.
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EITB

Última actualización

Después de 28 años, este sábado La Puebla de Arganzón ha vuelto a celebrar Trebiñu Eguna para pedir que este enclave dependiente a la Junta de Castilla y León, pero situado en el corazón de Álava, se integre en este territorio.

De esta manera, quieren garantizar, entre otras cosas, una educación pública en euskera y la eliminación de las dificultades administrativas que sufre mucha gente por vivir allí. 

Hace un año pusieron en marcha la mesa para la integración de Treviño en Álava, con el apoyo de todas las fuerzas políticas a excepción del Partido Popular.

Esteban exige "dar voz" a Treviño 

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que seguirá haciendo todo lo que está en su mano que "para que se dé voz" a los ciudadanos y ciudadanas del enclave de Treviño y puedan "cumplir su deseo" de integrarse en Álava, al considerar "inaceptable" que se quiera "tapar" el deseo de los treviñeses, y mantenerles en "una situación administrativa ilógica" con su pertenencia de Castilla y León.

El líder jeltzale, que ha estado acompañado de la presidenta del EBB del PNV, Jone Berriozabal, y el diputado general de Álava, Ramiro González, ha señalado que Treviño, "es Araba, pero no solo para el PNV", sino para los ciudadanos de este enclave así lo desea, "que es lo más importante y lo que vale realmente".


Araba-Álava EAJ-PNV Política

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