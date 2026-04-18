Trebiñu Arabaren parte izan dadila aldarrikatu dute Argantzunen, Trebiñu Egunaren ospakizunean

EAJren presidente Aitor Estebanek ziurtatu du bere esku dagoen guztia egiten jarraituko duela Trebiñuko herritarrei "ahotsa emateko", eta Araban sartzeko duten "nahia" bete dadin.

argantzun
28 urte geroago, Argantzunek Trebiñu Eguna ospatu du gaur, Gaztela eta Leongo Gobernuaren menpe dagoen herri hori Arabaren parte izan dadila aldarrikatzeko.

Horrekin lortu nahi dute, besteak beste, Trebiñuko herritarrei euskarazko hezkuntza publikoa bermatzea eta bertan bizitzeagatik jende askok dituen zailtasun administratiboak desagertzea. 

Horretarako, integrazio mahai bat jarri zuten martxan iaz. Alderdi politiko guztiek babestu zuten egitasmoa, PPk salbu.

Trebiñuri "ahotsa ematea" eskatu du Estebanek

EAJren presidente Aitor Estebanek ziurtatu du bere esku dagoen guztia egiten jarraituko duela Trebiñuko herritarrei "ahotsa emateko", eta Araban sartzeko duten "nahia" bete dadin.

Zentzu horretan, trebiñarren nahia "estali" nahi izatea "onartezina" dela iritzi dio, "ez baita logikoa Gaztela eta Leonen menpe jarraitzea".

Buruzagi jeltzalearekin batera, Arabar Buru Batzarreko presidente Jone Berriozabal eta Arabako ahaldun nagusi Ramiro Gonzalez izan dira.  

"Trebiñu Araba da, baina ez bakarrik EAJrentzat", adierazi du Estebanek, "baita bertako bizilagunentzat ere, hala nahi dutelako, eta hori da garrantzitsuena, herritarrek nahi dutena errespetatzea", nabarmendu du.

Araba EAJ-PNV Politika

