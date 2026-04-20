Denis Itxaso: "Entre las condiciones para convertir locales en viviendas, eliminaremos el requisito de tener dos fachadas, entre otras"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado a EH Bildu que no haya apoyado ninguno de los grandes acuerdos "de país" durante los casi dos años que han transcurrido de la legislatura por "vértigo a las alturas" y ha instado a la coalición abertzale a "mojarse". Otxandiano, por su parte, ha advertido de que los "desacuerdos" entre los partidos socios en el Gobierno Vasco, en temas como el euskera, son un "obstáculo" para avanzar.