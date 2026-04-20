ENTREVISTA EN EGUN ON

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Denis Itxaso: "Entre las condiciones para convertir locales en viviendas, eliminaremos el requisito de tener dos fachadas, entre otras"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denis Itxaso: “lokalak etxebizitza bihurtzeko baldintzen artean, bi fatxada izateko baldintza ezabatuko dugu, besteak beste”
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EITB

Última actualización

El nuevo decreto que el Gobierno Vasco aprobará el martes en Consejo de Gobierno supondrá la puesta en marcha de un amplio paquete de medidas de política de vivienda, desarrollando las líneas maestras anunciadas en los últimos meses, entre las que se incluye la flexibilización de las condiciones de conversión de los locales en viviendas, lo que permitirá, según estimaciones del Ejecutivo, que unos 7.500 locales puedan cambiar de uso en Euskadi.

Vivienda Denis Itxaso Política

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