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Las asociaciones memorialistas navarras recuerdan a los 3700 asesinados y miles de represaliados por el Franquismo

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Euskaraz irakurri: Frankismoak hildako 3 700 lagunak eta milaka errepresaliatuak gogoratu dituzte Nafarroako elkarte memorialistek
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EITB

Última actualización

En el acto que han realizado en la plaza San Francisco, ante lo que fue el cuartel de la Guardia Civil de Ansoleaga, han depositado rosas junto a la placa en recuerdo de las víctimas de la represión, y han solicitado a las autoridades que nombren este edificio como lugar de memoria. También han reiterado su petición de derribar el Momumento a Los Caídos.

Pamplona Navarra Memoria Histórica Política

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