El PNV y EH Bildu reclaman en una declaración conjunta una nueva relación política entre Euskal Herria y el Estado
La iniciativa coincide con el 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes de Bergara, efemérides que recordarán este domingo.
PNV y EH Bildu escenificarán este domingo en Bergara, de manera conjunta, la reivindicación del "reconocimiento" de la nación vasca, así como "una nueva relación política" entre Euskal Herria y el Estado español “basada en la bilateralidad”. El acto del domingo ha ido precedido de una declaración conjunta, presentada este viernes en Gernika por alcaldes de ambas formaciones, suscrita con motivo del 150 aniversario de la abolición de los Fueros y del 50 aniversario del Movimiento de Alcaldes de Bergara.
El texto, bautizado como Declaración de Bergara, vincula ambas efemérides con una defensa del autogobierno vasco, y plantea la necesidad de abrir una nueva relación basada en el “respeto mutuo” y el “reconocimiento de dos sujetos políticos".
“Una relación que se materialice en un nuevo estatus jurídico-político que respete la voluntad democrática de la ciudadanía vasca”, recoge el texto.
“No queremos recuperar el pasado. Queremos trasladar al futuro el deseo de libertad que emana del pasado. Queremos plasmar el espíritu de autogobierno recogido en los fueros, adaptado a los tiempos actuales, en los instrumentos políticos que necesitamos actualmente como nación. No con nostalgia, sino con responsabilidad. No por un deseo de confrontación, sino con el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía vasca, la cohesión social y el futuro de este país”, indican.
Base histórica
El documento realiza un recorrido histórico, poniendo el foco en el 21 de julio de 1876, fecha de la abolición foral. “Anteriormente, la Ley Paccionada del 1841, restringió seriamente las instituciones y capacidades políticas del Reino de Navarra; y los territorios de Ipar Euskal Herria también perdieron sus derechos históricos a raíz de la Revolución Francesa. Esas decisiones no fueron fruto de la voluntad de la ciudadanía vasca. Fueron impuestas desde España y Francia”, recoge el texto.
Este repaso histórico, asimismo, reivindica la tradición foral como una expresión de participación popular e igualdad. “Nuestros predecesores sabían que la libertad política y la cohesión social no se pueden separar. Por eso construyeron organizaciones que combinaban la participación popular, el auzolan y la solidaridad. Este legado de poder popular e igualitarismo demostró que el autogobierno no es un fin en sí mismo, sino un instrumento al servicio del bienestar y la libertad de la ciudadanía”, añade.
El Movimiento de Alcaldes
A partir de ahí, la declaración reivindica el espíritu del Movimiento de Alcaldes de Bergara de 1976. “Cuando este pueblo salía de las tinieblas del franquismo, los representantes municipales vascos se reunieron en Bergara para conmemorar el centenario de la abolición de los fueros y, sobre todo, para mirar al futuro. Los alcaldes y concejales de aquella época expresaron claramente que los derechos políticos de Euskal Herria no se habían extinguido. Afirmaron que Euskal Herria tenía derecho a decidir sobre su identidad, su historia y su futuro”, recoge la declaración conjunta.
“Un poder político efectivo”
Finalmente, el PNV y EH Bildu “reafirman” que la ciudadanía vasca “tiene derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político”. “Reiteramos que la voluntad democrática de un país no puede ser sometida, una y otra vez, a límites jurídicos, interpretaciones políticas o razones de Estado. Los retos a los que nos enfrentamos —la transformación económica, la transición energética, el futuro del estado de bienestar, los fenómenos migratorios, la revitalización de la lengua, la seguridad geopolítica o la profundización de la integración europea— exigen un poder político efectivo”, indican.
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