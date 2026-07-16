El lehendakari reivindica la Policía Vasca "integral" como red para "afrontar con garantías" todos los desafíos emergentes en materia de seguridad
Imanol Pradales, que ha participado en la inauguración del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', ha puesto de relieve la preocupación existente en la sociedad "por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores" que "afecta a la Policía Vasca, pero también a profesores, conductores de autobús y personal sanitario" y que se resume en una "pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos y privados".
Te puede interesar
La Audiencia de Madrid confirma el juicio con jurado contra Begoña Gómez y levanta las medidas cautelares
Retira las medidas cautelares por ausencia de riesgo de fuga, consistentes en la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de firmar cada 15 días ante la autoridad judicial aunque el tribunal establece que debe estar localizadas en todo momento.
Puigdemont avisa que frenar la amnistía es "confrontarse con Europa"
El expresident catalán califica el fallo del TJUE como una "victoria rotunda" y triunfo político del independentismo.
El lehendakari contacta con Puigdemont tras el fallo y reclama su regreso definitivo
El PNV pide a los tribunales que “apliquen de una vez la ley”, mientras que EH Bildu subraya que "los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión".
Sare y Etxerat anuncian movilizaciones en 11 arenales, con la vista puesta en que sea su última cita veraniega
Las organizaciones defienden que aplicar la política penitenciaria ordinaria permitiría la progresión de grado de los presos de ETA y, por tanto, su salida definitiva del régimen cerrado. Asimismo, han reafirmado su compromiso con la convivencia pacífica.
El Gobierno español celebra el fallo sobre la amnistía y dice que “ni sus críticos querrían renunciar a sus frutos”
El PP dice que “el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria”.
El president Illa y los partidos catalanes piden que se aplique de inmediato la ley de amnistía: “Ya no hay excusas”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha preguntado "qué más hace falta para aplicar la ley de amnistía", y ha subrayado que "ya no hay nada que evite esta aplicación de la ley".
El TJUE avala la ley española de amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado que amnistiar la malversación no perjudica a las finanzas europeas y que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario.
Será noticia: Ley de amnistía, segundo día de fiestas de Baiona y conmoción en Roncal
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Pradales trasmite a jóvenes de la diáspora vasca que son "parte imprescindible de Euskadi"
El lehendakari Imanol Pradales ha presidido este miércoles en Tolosa un acto que ha reunido a 50 jóvenes de la diáspora vasca procedentes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Australia que participan en la iniciativa 'Gaztemunduari Ateak Ireki' y a otros 127 que han formado parte de EuskarAbentura, con el fin de reflexionar sobre los retos de la comunidad global vasca.