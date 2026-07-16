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El lehendakari reivindica la Policía Vasca "integral" como red para "afrontar con garantías" todos los desafíos emergentes en materia de seguridad

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SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
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Euskaraz irakurri: Lehendakariak Euskal Polizia "integrala" aldarrikatu du, segurtasun arloan etengabe sortzen diren erronkei "bermeekin aurre egiteko" sare gisa
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EITB

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Imanol Pradales, que ha participado en la inauguración del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', ha puesto de relieve la preocupación existente en la sociedad "por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores" que "afecta a la Policía Vasca, pero también a profesores, conductores de autobús y personal sanitario" y que se resume en una "pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos y privados". 

Imanol Pradales Gobierno Vasco UPV-EHU Política

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