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Pradales trasmite a jóvenes de la diáspora vasca que son "parte imprescindible de Euskadi"

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Euskal Diaspora tolosan
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzaren 90. urteurreneko ospakizunek 8 probintzietako 200 gazte elkartu dituzte Tolosan
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EITB

Última actualización

El lehendakari Imanol Pradales ha presidido este miércoles en Tolosa un acto que ha reunido a 50 jóvenes de la diáspora vasca procedentes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Australia que participan en la iniciativa 'Gaztemunduari Ateak Ireki' y a otros 127 que han formado parte de EuskarAbentura, con el fin de reflexionar sobre los retos de la comunidad global vasca.

 

Tolosa EuskarAbentura Euskera Gobierno Vasco Política

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