UPN recuerda a José Javier Múgica cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA

El acto de homenaje ha tenido lugar frente a la comisaría de la Ertzaintza en Beasain; tras guardar un minuto de silencio, varios mandos de la Ertzaintza, entre ellos quienes fueron sus compañeros, han recordado a Mikel Uribe. ETA asesinó al subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe tal día como hoy hace 25 años en Leaburu, cuando se dirigía a cenar con amigos en una sociedad gastronómica. Cuando aparcó el vehículo junto a la sociedad, dos miembros de ETA tirotearon el coche y lo asesinaron en el acto.