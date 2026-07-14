HOMENAJE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

UPN recuerda a José Javier Múgica cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA

Publicidad
jose javier mugica leitza omenaldia
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: UPNk Jose Javier Mugica gogoratu du, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean
author image

EITB

Última actualización

UPN ha rendido homenaje este martes a José Javier Múgica con motivo del 25º aniversario de su asesinato por ETA. Tenía 59 años y era concejal en Leitza. Hoy han llevado a cabo una ofrenda floral ante la placa colocada en su memoria. 

Titulares de Hoy Navarra Víctimas del terrorismo UPN Política

Te puede interesar

Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Compañeros y mandos de la Ertzaintza recuerdan en Beasain a Mikel Uribe en el 25º aniversario de su muerte

El acto de homenaje ha tenido lugar frente a la comisaría de la Ertzaintza en Beasain; tras guardar un minuto de silencio, varios mandos de la Ertzaintza, entre ellos quienes fueron sus compañeros, han recordado a Mikel Uribe. ETA asesinó al subcomisario de la Ertzaintza Mikel Uribe tal día como hoy hace 25 años en Leaburu, cuando se dirigía a cenar con amigos en una sociedad gastronómica. Cuando aparcó el vehículo junto a la sociedad, dos miembros de ETA tirotearon el coche y lo asesinaron en el acto.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Sería un error poner el foco en la polémica, el euskera vive un momento de enorme vitalidad"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco María Ubarretxena ha valorado la decisión del Supremo que declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula que el Gobierno Vasco pueda exigir a las subcontratas "las mismas condiciones lingüísticas" del euskera que al personal funcionario.
Cargar más
Publicidad
X