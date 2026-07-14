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UPNk Jose Javier Mugica gogoratu du, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean

Iragarkia
jose javier mugica leitza omenaldia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

25 urte bete dira ETAk Jose Javier Mugica UPNko zinegotzia hil zuenetik, Leitzan. 59 urte zituen. Gaur, alderkideek antolatuta, omenaldia egin diote Leitzan bertan. Lore-eskaintza egin dute, haren omenez jarrita dagoen plakaren aurrean. 

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Ertzainak Uribe
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Mikel Uribe ertzainaren aldeko omenaldia egin dute Beasainen, ETAk hil zuela 25 urte bete direnean

Beasaingo ertzain-etxearen aurrean izan da omenaldi-ekitaldia; minutu bateko isilunearen ondoren, Mikel Uribe gogora ekarri dute hainbat ertzainburuk, tartean bere kide izan zirenak. Mikel Uribe Ertzaintzako komisariordea hil zuen ETAk duela 25 urte gaurko egunez, Leaburun, elkartean lagunartean afaltzera zihoala. Elkarte ondoan autoa aparkatu zuenean, ETAko bi kidek kotxea tirokatu eta bertan hil zuten.

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