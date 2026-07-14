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Anduezak "lehentasun soziala" aldarrikatu du, PP, Vox eta euskal nazionalismoaren "lehentasun nazionalaren" aurrean

PSE-EEko idazkari nagusiak emaitzak hobetzen jarraitzea jarri du helburu, 2027ko udal eta foru hauteskundeetan; eta gaitzetsi du EAJk eta EH Bilduk lortutako akordioa Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko.

Iragarkia
BILBAO, 14/07/2026.- El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha intervenido este martes en Bilbao ante el Comité Nacional, que pone en marcha el proceso para las elecciones de mayo de 2027. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Eneko Andueza, PSE-EEko idazkari nagusia. Argazkia: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eneko Anduezak, PSE-EEko idazkari nagusiak, "lehentasun soziala" aldarrikatu du astearte honetan, politika sozialisten ardatz nagusi gisa; haren ustez, PPk, Voxek eta euskal nazionalismoak "lehentasun nazionala" lehenesten baitute. Alderdiaren Batzorde Nazionalean egin ditu adierazpenak, Bilbon.

Hori horrela, 2027ko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaiak aukeratzeko prozesuari hasiera eman zaio sozialisten artean.

Zehazki, Anduezak azken bost hauteskundeetan izandako joerari eustea jarri du helburu. Horrez gain, idazkari nagusiak defendatu du gobernatzen dituzten alkatetzak berrestea eta udalerri zein aldundi gehiagotan alderdiaren ordezkaritza handitzea.

Helburuak eta politikak

Idazkari sozialistak "politika erabilgarria" aldarrikatu du. Era berean, adierazi du PPk eta Voxek "bereizketa" eta "bazterketa" sustatzen duen bitartean, sozialistek herritarren bizi-kalitatea hobetzea dutela ardatz. Horrekin batera, EAJ eta EH Bildu "beren obsesioetara" itzuli direla nabarmendu du.

Estatuko agertoki politikoari dagokionez, Anduezak harridura erakutsi du PPren eta Voxen arteko balizko koalizio gobernuaren aurrean. Hala ere, ziurtatu du hauteskunde orokorrek gehiengoa osatzeko aukera emango dutela eskuineko eta eskuin muturreko alderdiak geldiarazteko.

Euskararen inguruko akordioari egindako kritika

PSE-EEko idazkari nagusiak gaitzetsi du EAJk eta EH Bilduk lortutako akordioa Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko. Izan ere, akordio horrek administrazioan euskararen eskakizunak handitzea baino ez duela ekarriko azaldu du, egun diren arazoei inolako irtenbiderik eman gabe.

PSE EE Politika Eneko Andueza

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