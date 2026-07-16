Carles Puigdemont se ha pronunciado al aval del TJUE a la ley de amnistía. El expresident de la Generalitat ha celebrado la sentencia y ha dejado claro que si los tribunales españoles no cumplen la ley, "estarán confrontándose al derecho europeo". "El TJUE no podía ser más nítid, y no ha dejado ninguna rendija a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", ha señalado.

En su cuenta X, Puigdemont ha calificado la sentencia "como una una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español".

"Si se continúan negando a aplicar la amnistía de forma integral no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo", ha dicho.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión" no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley española de amnistía porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el procés en Cataluña.