PROCÉS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Puigdemont avisa que frenar la amnistía es "confrontarse con Europa"

El expresident catalán califica el fallo del TJUE como una "victoria rotunda" y triunfo político del independentismo.

PUIGDEMONT DINAMARCA EFE
Foto de archivo de EFE
Euskaraz irakurri: Puigdemontek adierazi du amnistia geldiarazteak "Europaren kontra egitea" dakarrela
author image

EITB

Última actualización

Carles Puigdemont se ha pronunciado al aval del TJUE a la ley de amnistía. El expresident de la Generalitat ha celebrado la sentencia y ha dejado claro que si los tribunales españoles no cumplen la ley, "estarán confrontándose al derecho europeo". "El TJUE no podía ser más nítid, y no ha dejado ninguna rendija a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", ha señalado.

En su cuenta X, Puigdemont ha calificado la sentencia "como una una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español". 

"Si se continúan negando a aplicar la amnistía de forma integral no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes y declarada constitucional sino que, además, estarán confrontándose con el derecho europeo", ha dicho.

"Hoy tenemos derecho a celebrar una victoria ganada a pulso. Sin embargo, el camino para acabar con la represión no ha acabado", ha indicado el expresidente catalán.

Puigdemont ha señalado que es necesario que termine la "represión" no para el "beneficio personal" de las personas directamente afectadas por la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la ley española de amnistía porque "tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación" tras el procés en Cataluña. 

El president Illa y los partidos catalanes piden que se aplique de inmediato la ley de amnistía: “Ya no hay excusas”
Carles Puigdemont Ley de Amnistía Juicio del Procés Política

Te puede interesar

SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El lehendakari reivindica la Policía Vasca "integral" como red para "afrontar con garantías" todos los desafíos emergentes en materia de seguridad

Imanol Pradales, que ha participado en la inauguración del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', ha puesto de relieve la preocupación existente en la sociedad "por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores" que "afecta a la Policía Vasca, pero también a profesores, conductores de autobús y personal sanitario" y que se resume en una "pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos y privados".

Euskal Diaspora tolosan
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Pradales trasmite a jóvenes de la diáspora vasca que son "parte imprescindible de Euskadi"

El lehendakari Imanol Pradales ha presidido este miércoles en Tolosa un acto que ha reunido a 50 jóvenes de la diáspora vasca procedentes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Australia que participan en la iniciativa 'Gaztemunduari Ateak Ireki' y a otros 127 que han formado parte de EuskarAbentura, con el fin de reflexionar sobre los retos de la comunidad global vasca.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Antxustegi subraya "la buena marcha de la coalición" con el PSE y asegura que se ponen de acuerdo "en lo importante"

Tras una jornada de trabajo celebrada en Bilbao por el grupo parlamentario jeltzale, con la presencia del lehendakari Imanol Pradales, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi ha querido rebajar la tensión con el PSE y ha enmarcado las declaraciones "puntuales" del secretario general del PSE Eneko Andueza "en el ámbito mediático y la campaña electoral, aunque quedan muchos meses".

Cargar más
Publicidad
X