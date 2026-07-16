Será noticia: Ley de amnistía, segundo día de fiestas de Baiona y conmoción en Roncal
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 16 de julio de 2026:
- Ley de amnistía: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta este jueves su sentencia sobre la ley de amnistía española, para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas.
- Segundo día de fiestas de Baiona: Hoy es el día de niños y niñas en las fiestas de Baiona. La fiesta estalló ayer en Baiona con el lanzamiento de las llaves que este año ha corrido a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, acompañados por la música de los cantantes Pantxoa y Peio.
- Conmoción en Roncal: Una mujer de 29 años y dos de sus hijos, de 7 y 11 años, han fallecido este miércoles ahogados en el río Esca, a su paso por la localidad navarra de Roncal. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial por la muerte de estas personas vecinas de la localidad.
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El TJUE avala la ley española de amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado que amnistiar la malversación no perjudica a las finanzas europeas y que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario.
Pradales trasmite a jóvenes de la diáspora vasca que son "parte imprescindible de Euskadi"
El lehendakari Imanol Pradales ha presidido este miércoles en Tolosa un acto que ha reunido a 50 jóvenes de la diáspora vasca procedentes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Canadá y Australia que participan en la iniciativa 'Gaztemunduari Ateak Ireki' y a otros 127 que han formado parte de EuskarAbentura, con el fin de reflexionar sobre los retos de la comunidad global vasca.
Antxustegi subraya "la buena marcha de la coalición" con el PSE y asegura que se ponen de acuerdo "en lo importante"
Tras una jornada de trabajo celebrada en Bilbao por el grupo parlamentario jeltzale, con la presencia del lehendakari Imanol Pradales, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi ha querido rebajar la tensión con el PSE y ha enmarcado las declaraciones "puntuales" del secretario general del PSE Eneko Andueza "en el ámbito mediático y la campaña electoral, aunque quedan muchos meses".
Nueva polémica entre el PSE-EE y el PNV por el euskera
Eneko Andueza ha equiparado la postura del PNV y EH Bildu respecto a la nueva Ley de Empleo Público, que, a su juicio, solo aumenta la exigencia del euskera en la Administración, con la 'prioridad nacional' de Vox y PP.
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La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha tildado de “dicotomía falsa” las palabras de Eneko Andueza, secretario general del PSE, señalando que tanto PP y Vox como el PNV y EH Bildu buscan establecer la “prioridad nacional”. Aizpurua ha señalado que la reforma de la Ley de Empleo Público busca “ensanchar derechos” porque “los hablantes en euskera no están en las mismas condiciones que los hablantes en castellano, eso es obvio”.
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El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que ve "mucha gesticulación" en el discurso del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza. En una entrevista concedida al programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Esteban ha afirmado que el líder socialista sabe que no se debe contraponer la reforma de la Ley de Función Pública con el euskera. En este sentido, ha considerado que las declaraciones de Andueza responden a una estrategia de precampaña política.
UPN recuerda a José Javier Múgica cuando se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA
UPN ha rendido homenaje este martes a José Javier Múgica con motivo del 25º aniversario de su asesinato por ETA. Tenía 59 años y era concejal en Leitza. Hoy han llevado a cabo una ofrenda floral ante la placa colocada en su memoria.
Andueza reivindica la "prioridad social" frente a la "prioridad nacional" de PP, Vox y el nacionalismo vasco
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