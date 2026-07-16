Será noticia: Ley de amnistía, segundo día de fiestas de Baiona y conmoción en Roncal

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 16 de julio de 2026:

- Ley de amnistía: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta este jueves su sentencia sobre la ley de amnistía española, para determinar si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo es conforme a las normas europeas.

- Segundo día de fiestas de Baiona: Hoy es el día de niños y niñas en las fiestas de Baiona. La fiesta estalló ayer en Baiona con el lanzamiento de las llaves que este año ha corrido a cargo de la escritora Marie Darrieussecq, la presentadora de televisión Maya Lauqué y el chef Jean-Claude Tellechea, acompañados por la música de los cantantes Pantxoa y Peio.

- Conmoción en Roncal: Una mujer de 29 años y dos de sus hijos, de 7 y 11 años, han fallecido este miércoles ahogados en el río Esca, a su paso por la localidad navarra de Roncal. El Ayuntamiento ha declarado tres días de luto oficial por la muerte de estas personas vecinas de la localidad.