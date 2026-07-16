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Albiste izango dira: Amnistia Legea, Baionako besten bigarren eguna eta samina Erronkarin

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

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Europar Batasuneko Justizia Auzitegia (EBJA), artxiboko irudi batean. Argazkia: Agencias
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EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko uztailaren 16an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Amnistia Legea: Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak epaia argitaratuko du Espainiako amnistia legeari buruz. Batetik, Luxenburgoko Gorteak ebatzi behar du EBko finantzetan eraginik izan ote dezakeen dirua bidegabe erabili dutenei amnistia legea aplikatzeak, eta, bestetik, argitu beharko du terrorismoa egotzi zaienen delituak ahazteak bat egiten ote duen Europako arauekin.

- Baionako besten bigarren eguna: Gaurkoa haurren eguna da Baionako bestetan. Atzo herriko etxeko balkoitik hiriko gakoak jaurtitzearekin batera hasi ziren festak. Marie Darrieussecq idazleak, Maya Lauque telebista aurkezleak eta Jean-Claude Tellechea sukaldariak parte hartu zuten hasiera ekitaldian, Pantxoa eta Peio abeslarien musika lagun zutela.

- Samina Erronkarin: 29 urteko emakume bat eta haren 9 eta 11 urteko bi seme itota hil dira, Ezka ibaian, Erronkarin. Herriko bizilagunak ziren hirurak, eta, hori dela eta, Udalak hiru dolu egun ezarri ditu. 

Amnistia Legea Baiona Nafarroa Politika

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Aitor Esteban, presidente del BBB, en una entrevista en Radio Euskadi.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Estebanek "antzezpen hutsa" dela dio Anduezak PSE-EEren Batzorde Nazionalean eginiko diskurtsoa

EAJko presidente Aitor Estebanen ustez, "antzezpen handiegia" izan da Eneko Anduezarne, PSE-EEko idazkari nagusiaren, diskurtsoan. Izan ere, Radio Euskadiko 'Ganbara' saioan egindako adierazpenetan, Estebanek esan du Anduezak badakiela ez dela Enplegu Publikoaren Legearen aurka jarri behar. Horren harira, Estebanek dio sozialisten idazkari nagusia jada hauteskunde kanpainari begira dagoela. Jatorrizkoa: Gaztelaniaz.

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