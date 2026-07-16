El lehendakari contacta con Puigdemont tras el fallo y reclama su regreso definitivo

El lehendakari, Imanol Pradales, ve una “excelente” noticia en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha señalado que “debería abrir definitivamente la puerta al regreso del president Puigdemont a casa”. El líder del Ejecutivo vasco, además, se ha puesto en contacto con el propio Puigdemont tras conocer el fallo, según ha podido saber EITB.

A través de un mensaje en las redes sociales, publicado en catalán, euskera y castellano, Pradales ha indicado que se trata de “una excelente noticia para Catalunya”.

“El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una excelente noticia para Catalunya. Debería abrir definitivamente la puerta al regreso del President Puigdemont a casa. Es un paso imprescindible para la normalización política y la convivencia en Catalunya. Ahora, esperamos que la justicia española dé el último paso cuanto antes. Catalunya y el conjunto del Estado lo necesitan”, ha indicado.