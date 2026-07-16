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El lehendakari contacta con Puigdemont tras el fallo y reclama su regreso definitivo

El PNV pide a los tribunales que “apliquen de una vez la ley”, mientras que EH Bildu subraya que "los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión".

SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
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EITB

Última actualización

El lehendakari, Imanol Pradales, ve una “excelente” noticia en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha señalado que “debería abrir definitivamente la puerta al regreso del president Puigdemont a casa”. El líder del Ejecutivo vasco, además, se ha puesto en contacto con el propio Puigdemont tras conocer el fallo, según ha podido saber EITB.

A través de un mensaje en las redes sociales, publicado en catalán, euskera y castellano, Pradales ha indicado que se trata de “una excelente noticia para Catalunya”.

“El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una excelente noticia para Catalunya. Debería abrir definitivamente la puerta al regreso del President Puigdemont a casa. Es un paso imprescindible para la normalización política y la convivencia en Catalunya. Ahora, esperamos que la justicia española dé el último paso cuanto antes. Catalunya y el conjunto del Estado lo necesitan”, ha indicado.

La reacción del PNV

El PNV, por su parte, ha pedido a los tribunales españoles que "muevan ficha" y apliquen la ley de amnistía avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para favorecer "la normalización política en Catalunya".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha comentado en las redes sociales que "los conflictos políticos deben resolverse en el ámbito de la política" y que "judicializar el 'procés' fue un error".

"Hoy el Tribunal de Justicia de la UE avala la Ley de Amnistía que aprobamos en el Congreso. Ahora los tribunales españoles tienen que aplicarla de una vez y contribuir a la convivencia y a la normalización política en Catalunya", ha sentenciado.

EH Bildu cuestiona a los jueces “en rebeldía”

Por otro lado, la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este jueves que el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía "avala" esta norma, que ahora "toca aplicar" además de "abrir, de una vez, el camino a las soluciones políticas".

"Europa avala la ley de amnistía y vuelve a corregir a quienes, desde el Poder Judicial español, se han situado en rebeldía frente a una ley aprobada democráticamente por la mayoría del Congreso", señala Aizpurua en una publicación en la red social X.

"Se confirma así -añade- lo que llevamos tiempo defendiendo: los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales ni mediante la represión sino con diálogo, negociación y democracia".

Ley de Amnistía Carles Puigdemont Cataluña Política

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