Será noticia: Nuevas propuestas sobre las transferencias, inauguración de la estación de Pasai Antxo y discurso a la nación de Trump

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de julio de 2026:

- Nuevas propuestas sobre las transferencias: El Gobierno Vasco espera recibir este viernes nuevas propuestas del Gobierno español sobre las transferencias en negociación, relativas a algunos aspectos de la Seguridad Social —no la gestión de las pensiones—y puertos.

- Inauguración de la estación de Pasai Antxo: El lehendakari Imanol Pradales inaugura la variante soterrada del topo Altza-Galtzaraborda, junto a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.

- Discurso a la nación de Trump: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en duda la integridad del sistema electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y ha acusado a China y Venezuela de interferir en las elecciones estadounidenses desde 2020 durante un mensaje a la nación.