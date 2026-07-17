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Será noticia: Nuevas propuestas sobre las transferencias, inauguración de la estación de Pasai Antxo y discurso a la nación de Trump

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
MADRID, 15/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4d), y el lehendakari Imanol Pradales (3i), presiden la Comisión Bilateral de Cooperación Permanente entre el Estado y Euskadi que aborda las transferencias pendientes al País Vasco, este martes en el Palacio de la Moncloa. EFE/J. J. Guillén
Una reunión de la Comisión Bilateral de transferencias. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Transferentzien inguruko proposamen berria, Pasai Antxoko geltokiaren inaugurazioa eta Trumpek nazioari eskainitako hitzaldia
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de julio de 2026:

- Nuevas propuestas sobre las transferencias: El Gobierno Vasco espera recibir este viernes nuevas propuestas del Gobierno español sobre las transferencias en negociación, relativas a algunos aspectos de la Seguridad Social —no la gestión de las pensiones—y puertos.

- Inauguración de la estación de Pasai Antxo: El lehendakari Imanol Pradales inaugura la variante soterrada del topo Altza-Galtzaraborda, junto a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.

- Discurso a la nación de TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en duda la integridad del sistema electoral de su país,  a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y ha acusado a China y Venezuela de interferir en las elecciones estadounidenses desde 2020 durante un mensaje a la nación.

Gobierno Vasco Gobierno de España Euskotren Pasaia Donald Trump Política

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SAN SEBASTIÁN, 16/07/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este jueves en San Sebastián un Curso de Verano que servirá para poner fin al proceso Basque Segurtasun Foroa y en el que se analizarán cuestiones relacionadas con la seguridad, los riesgos climáticos, las adicciones o la salud metal. EFE/Javier Etxezarreta
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Imanol Pradales, que ha participado en la inauguración del curso de verano de la EHU 'Basque Segurtasun Foroa: Seguridad Integral y Comunidad', ha puesto de relieve la preocupación existente en la sociedad "por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores" que "afecta a la Policía Vasca, pero también a profesores, conductores de autobús y personal sanitario" y que se resume en una "pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos y privados".

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