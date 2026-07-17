Será noticia: Nuevas propuestas sobre las transferencias, inauguración de la estación de Pasai Antxo y discurso a la nación de Trump
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 17 de julio de 2026:
- Nuevas propuestas sobre las transferencias: El Gobierno Vasco espera recibir este viernes nuevas propuestas del Gobierno español sobre las transferencias en negociación, relativas a algunos aspectos de la Seguridad Social —no la gestión de las pensiones—y puertos.
- Inauguración de la estación de Pasai Antxo: El lehendakari Imanol Pradales inaugura la variante soterrada del topo Altza-Galtzaraborda, junto a la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.
- Discurso a la nación de Trump: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en duda la integridad del sistema electoral de su país, a pocos meses de las elecciones de medio mandato, y ha acusado a China y Venezuela de interferir en las elecciones estadounidenses desde 2020 durante un mensaje a la nación.
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