El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz analizará si Korrika cumple los requisitos para recibir subvenciones

La concejala de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo de Vitoria-Gasteiz, María Nanclares, María Nanclares, ha anunciado este viernes que el consistorio estudiará si Korrika cumple la ordenanza general de subvenciones, tras la exhibición de fotos de presos de ETA durante el recorrido de este año.

Nanclares ha realizado este anuncio en el pleno, en el que se ha debatido una moción presentada por el PP en relación con este asunto.

Los populares han pedido cortar la financiación pública otorgada a esta iniciativa de AEK argumentando que la exhibición de fotos de este tipo supone una humillación para las víctimas del terrorismo. La propuesta no ha salido adelante, ya que el PP se ha quedado solo, y el resto de grupo ha votado en contra.

La concejal socialista ha censurado la exhibición de fotos de presos de ETA y ha anunciado que estudiarán si el caso cumple la ordenanza municipal. En ella se establece que no podrán recibir ayudas públicas aquellas asociaciones que promuevan o justifiquen el odio o la violencia, enaltezcan delitos de terrorismo o realicen actos que supongan descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas del terrorismo o a sus familiares.

La ayuda recibida por Korrika es de 4000 euros.