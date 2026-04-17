Korrikak dirulaguntzak jasotzeko baldintzak betetzen ote dituen aztertuko du Gasteizko Udalak

Euskararen aldeko lasterketan ETAko presoen argazkiak erakutsi zirela eta, finantzazio publikoa etetea eskatu du gaur, mozio bidez, Alderdi Popularrak. Mozioa atzera bota du Udalbatzak, baina Maria Nanclares zinegotzi sozialistak iragarri du kasua aztertuko dutela, udal ordenantzaren araberakoa ote den jakiteko.
Gasteizko udal gobernuak (PSE-EE eta EAJ, koalizioan) iragarri du Korrikak dirulaguntzak jasotzen baldintzak betetzen ote dituen aztertuko duela. Iragarpena gaurko osoko bilkuran egin du Maria Nanclares Ekonomia Sustapen, Enplegu, Merkataritza eta Turismo zinegotziak, PPk gaiarekin lotuta aurkeztutako mozio bat eztabaidatu ostean. 

24. Korrikako ibilbidean zehar, ETAko presoen argazkiak erakutsi zituztela eta, AEKren ekimenari dirulaguntza kentzeko eskaera eraman du gaur osoko bilkurara Alderdi Popularrak. Proposamenak PPren aldeko botoa baino ez du jaso, eta gainerako taldeek kontra bozkatu dute. 

ETAko presoen argazkiak erakustea gaitzetsi du Nanclares zinegotzi sozialistak, eta auziak dirulaguntzen ordenantza orokorra betetzen ote duen aztertuko dutela iragarri. Azaldu duenez, ordenantzaren artikulu batek beren-beregi aipatzen indarkeria, terrorismoa edo gorrotoa sustatzen edo justifikatzen duten elkarteek ezingo dutela laguntza publikorik jaso du. 

Korrikak jasotako laguntza 4.000 eurokoa da. 

 

 

 

Zure interesekoa izan daiteke

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena (c), durante la Junta general de Accionistas de Aena, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). Aena ha celebrado su junta de accionistas en la que se ha sometido a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años. Durante su intervención, el directivo ha enumerado los asuntos más relevantes de la compañía y explicado la estrategia del grupo para los próximos ejercicios en un contexto de consolidación del tráfico aéreo. Mateo Lanzuela / Europa Press 16/4/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aenak ziurtatu du aireportuen kudeaketa partekatua bateraezina dela indarrean dagoen lege-esparruarekin

Aenako presidente eta kontseilari delegatu Maurici Lucenak Akziodunen Batzarrean defendatu duenez, interes orokorreko Espainiako aireportuak 18/2014 Legean jasotako araubide juridiko espezifiko baten mende daude. Lege hori Konstituzioak babesten du; Estatuak azpiegitura horien gainean duen eskumen esklusiboa deklaratzen du, eta jabetza pribatua eta enpresa-askatasuna babesten ditu. Hala ere, positibotzat jo du autonomia-erkidegoekiko lankidetza eta koordinazioa, betiere Konstituzioaren mugak errespetatzen badira eta Aenaren kudeaketa-autonomia eta sare-egitura aldatzen ez badira.  

Gehiago ikusi
Publizitatea
X