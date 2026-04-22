Iniciativa
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos

Entre otros, la moción propuesta por los morados pedía el cese de toda actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón, y la reversión del mayor aumento del gasto militar de la historia de España.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentarios a los miembros del Consejo de Ministros. Jesús Hellín / Europa Press 22/4/2026
Pleno del Congreso. Foto: Europa Press
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, EH Bildu, BNG y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras que Sumar y Coalición Canaria han optado por la abstención.

Este miércoles, durante el debate de la iniciativa, el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, ha tachado de "extemporánea" la consulta sobre la permanencia en una organización que, a su juicio "ya ha muerto".

Desde Sumar han explicado a Europa Press que en principio sus diputados barajaron apoyar este punto, pero luego han virado a la abstención. Eso ha provocado que la diputada Engracia Rivera, de IU, votara telemáticamente a favor de la propuesta de Podemos y no le diera tiempo a cambiar.

El resto de puntos de la moción también han sido rechazados y en esos sí ha votado a favor el grupo de Sumar.

Así, y gracias a los votos del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, tampoco ha salido adelante el punto que solicitaba que España diera por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa y que, por tanto, cesase toda actividad, presencia y operación militar estadounidense en las bases de Rota y Morón.

La iniciativa rechazada instaba también al Gobierno a llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la "renuncia expresa" de España a "la guerra como instrumento de política internacional".

La última petición de Podemos era la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia del Estado que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.

Congreso Diputados OTAN Gobierno de España Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Ubarretxena: "El euskera necesita acuerdos, no necesita ruido"

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que "nada se da por roto" y ha destacado que las conversaciones entre PNV y PSE-EE para reforzar la seguridad jurídica del euskera en las OPEs en la administración pública vasca "continúan" y "todavía hay margen" para alcanzar un acuerdo.  "Hay que esperar al último momento".
fernando grande marlaska
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Marlaska sostiene que la exhibición de fotos de presos en la Korrika no constituye delito según la legislación vigente

El ministro del Interior del Gobierno de España, Fernando Grande Marlaska, ha calificado de "repelentes" algunas de las situaciones vividas durante la Korrika de este año. En concreto, se ha referido a la imagen de un menor que llevaba en la camiseta una foto de un preso de ETA. Ha asegurado que las fuerzas de seguridad no han bajado la guardia, pero que con la ley en la mano, esas acciones no constituyen delito. El ministro ha contestado así a una pregunta que le ha hecho en el Senado María Caballero, hija del concejal pamplonés de UPN Tomás Caballero, asesinado por ETA. 
Cargar más
Publicidad
X