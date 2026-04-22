El Congreso rechaza el referéndum para salir de la OTAN que pide Podemos
El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles con los votos de PP, PSOE, Vox, PNV, Junts y UPN la propuesta de Podemos de convocar un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN. Este punto ha recibido el apoyo de ERC, EH Bildu, BNG y la diputada de Compromís, Agueda Micó, mientras que Sumar y Coalición Canaria han optado por la abstención.
Este miércoles, durante el debate de la iniciativa, el secretario general del grupo de Sumar, Txema Guijarro, ha tachado de "extemporánea" la consulta sobre la permanencia en una organización que, a su juicio "ya ha muerto".
Desde Sumar han explicado a Europa Press que en principio sus diputados barajaron apoyar este punto, pero luego han virado a la abstención. Eso ha provocado que la diputada Engracia Rivera, de IU, votara telemáticamente a favor de la propuesta de Podemos y no le diera tiempo a cambiar.
El resto de puntos de la moción también han sido rechazados y en esos sí ha votado a favor el grupo de Sumar.
Así, y gracias a los votos del PSOE, PP, Vox, Junts, PNV y UPN, tampoco ha salido adelante el punto que solicitaba que España diera por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa y que, por tanto, cesase toda actividad, presencia y operación militar estadounidense en las bases de Rota y Morón.
La iniciativa rechazada instaba también al Gobierno a llevar a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la "renuncia expresa" de España a "la guerra como instrumento de política internacional".
La última petición de Podemos era la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia del Estado que ha llevado a cabo el Gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.
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