Ekimena
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainia NATOtik ateratzeko erreferenduma eskatzen zuen Podemosen mozioa errefusatu du Kongresuak

Besteak beste, moreek proposatutako testuak Rota eta Morongo baseetan AEBko jarduera militar oro bertan behera uztea eskatzen zuen, eta Espainiako historiako gastu militarraren igoerarik handiena lehengoratzea ere.

Kongresuaren osoko bilkura. Argazkia: Europa Press
Kongresuaren osoko bilkura. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kongresuko Osoko Bilkurak atzera bota du asteazken honetan, PP, PSOE, Vox, EAJ, Junts eta UPNren botoekin, Espainia NATOtik ateratzeari buruzko erreferenduma deitzeko Podemosek egindako proposamena. Puntu horrek ERCren, EH Bilduren, BNGren eta Agueda Mico Compromiseko diputatuaren babesa jaso du, eta Sumarrek eta Coalicion Canariak abstentzioaren alde egin dute.

Asteazken honetan, ekimenaren eztabaidan, Txema Guijarro Sumar taldeko idazkari nagusiak "denboraz kanpokotzat" jo du bere ustez "hilda" dagoen erakunde batean egoteari buruzko kontsulta.

Sumarrek Europa Pressi azaldu dionez, euren diputatuek puntu hori babestu nahi izan zuten, baina gero abstenitu egin dira. Horren ondorioz, IUko diputatu Engracia Riverak telematikoki bozkatu du Podemosen proposamenaren alde, aldatzeko denborarik eman ez diolako.

Mozioaren gainerako puntuak ere atzera bota dituzte, eta horietan bai alde bozkatu du Sumarren taldeak.

Gauzak horrela, PSOE, PP, Vox, Junts, EAJ eta UPNren botoei esker, ez da aurrera atera Espainiak Defentsarako Lankidetzari buruzko Espainiako Erresumaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko Hitzarmena amaitutzat ematea eskatzen zuen puntua, eta, beraz, Estatu Batuetako jarduera, presentzia eta operazio militar oro etetea Rota eta Moronen baseetan.

Atzera botatako ekimenak, halaber, Gobernuari eskatzen zion Konstituzioa erreformatzeko, horretan Espainiak "nazioarteko politikaren tresna gisa gerrari berariaz uko egitea" sartzeko.

Podemosen proposamenak Aliantza Atlantikoaren akordioen esparruan koalizio-gobernuak Estatuaren historian gastu militarrean izan duen gorakadarik handiena guztiz lehengoratzea eskatzen zuen.

Diputatuen Kongresua Nato Ipar Atlantikoko Iitunaren Erakundea Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ubarretxena: "Euskarak akordioak behar ditu, ez du zarata behar"

Gobernantzako, Administrazio Digitaleko eta Autogobernuko sailburu eta Eusko Jaurlaritzaren bozeramaile Maria Ubarretxenak adierazi duenez, ez dute "ezer hautsitzat eman", eta EAJk eta PSE-EEk EAEko administrazio publikoan LEPetan euskararen segurtasun juridikoa indartzeko egiten dituzten elkarrizketek "jarraitzen dute" eta "oraindik badago tarterik" akordio bat lortzeko. "Azken momentura arte" itxaron behar dela aipatu du.

fernando grande marlaska
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Marlaskak dio Korrikan presoen argazkiak erakustea legez ez dela delitua

Fernando Grande Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak esan du "nazkagarriak" iruditu zitzaizkiola azken Korrikan ikusitako hainbat irudi, besteak beste, ETAko preso baten argazkia soinean zeraman haurrarena. Azaldu du segurtasun indarrek adi jarraitzen dutela halako gertakarien aurrean, baina, legea eskuan, ekintza horiek ez direla delitua erantsi du. Senatuan egin ditu hitzok ministroak, UPNko Maria Caballerori, ETAk hil zuen Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi izandakoaren alabari, erantzunez.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X