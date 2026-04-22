Espainia NATOtik ateratzeko erreferenduma eskatzen zuen Podemosen mozioa errefusatu du Kongresuak
Besteak beste, moreek proposatutako testuak Rota eta Morongo baseetan AEBko jarduera militar oro bertan behera uztea eskatzen zuen, eta Espainiako historiako gastu militarraren igoerarik handiena lehengoratzea ere.
Kongresuko Osoko Bilkurak atzera bota du asteazken honetan, PP, PSOE, Vox, EAJ, Junts eta UPNren botoekin, Espainia NATOtik ateratzeari buruzko erreferenduma deitzeko Podemosek egindako proposamena. Puntu horrek ERCren, EH Bilduren, BNGren eta Agueda Mico Compromiseko diputatuaren babesa jaso du, eta Sumarrek eta Coalicion Canariak abstentzioaren alde egin dute.
Asteazken honetan, ekimenaren eztabaidan, Txema Guijarro Sumar taldeko idazkari nagusiak "denboraz kanpokotzat" jo du bere ustez "hilda" dagoen erakunde batean egoteari buruzko kontsulta.
Sumarrek Europa Pressi azaldu dionez, euren diputatuek puntu hori babestu nahi izan zuten, baina gero abstenitu egin dira. Horren ondorioz, IUko diputatu Engracia Riverak telematikoki bozkatu du Podemosen proposamenaren alde, aldatzeko denborarik eman ez diolako.
Mozioaren gainerako puntuak ere atzera bota dituzte, eta horietan bai alde bozkatu du Sumarren taldeak.
Gauzak horrela, PSOE, PP, Vox, Junts, EAJ eta UPNren botoei esker, ez da aurrera atera Espainiak Defentsarako Lankidetzari buruzko Espainiako Erresumaren eta Ameriketako Estatu Batuen arteko Hitzarmena amaitutzat ematea eskatzen zuen puntua, eta, beraz, Estatu Batuetako jarduera, presentzia eta operazio militar oro etetea Rota eta Moronen baseetan.
Atzera botatako ekimenak, halaber, Gobernuari eskatzen zion Konstituzioa erreformatzeko, horretan Espainiak "nazioarteko politikaren tresna gisa gerrari berariaz uko egitea" sartzeko.
Podemosen proposamenak Aliantza Atlantikoaren akordioen esparruan koalizio-gobernuak Estatuaren historian gastu militarrean izan duen gorakadarik handiena guztiz lehengoratzea eskatzen zuen.
