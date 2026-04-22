Kongresuak arma zuriei buruzko legedia gogortzeko PPren plana onartu du, zigor eta aldaketa gehiagorekin

Halaber, debekatutako armen katalogoa handitzea eta Internet bidezko salmentaren gaineko kontrola indartzea eskatu dute. Ekimenak aurrera egin du PPren, Voxen eta UPNren babesarekin.

Kongresuko osoko bilkura baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Espainiako Kongresuko osoko bilkurak PPren legez besteko proposamen bat onartu du asteazken honetan. Horren bidez, Espainiako Gobernuari arma zuriei buruzko legedia gogortzea eskatu dute, zigor gehiagorekin, baimendutako arma mota gutxiagorekin eta zigor aldaketa batzuekin, bide publikoan erasoen gorakada murrizteko asmoz.

Ekimena astearte honetan eztabaidatu dute osoko bilkuran, eta puntuz puntu bozkatu. Zazpi puntuak aurrera atera dira PPren, Voxen eta UPNren babesarekin, eta baita aldizkako Juntsen eta EAJren aldeko botoekin eta abstentzioekin ere. PSOEk, Sumarrek, ERCk, EH Bilduk, Podemosek eta Compromisek kontra egin dute, eta ezkerreko alderdiek "populismo zigortzailetzat" jo dute proposamena.

Zehazki, Kongresuak Gobernuari eskatzen dio "premiazko jarduera-plan integral bat diseinatzea, muturreko indarkeria delituak egiteko arma zurien erabileraren goranzko joera geldiarazteko".

Halaber, "debekatutako arma zurien motak berrikustea eta handitzea" eta "arma zuriak erosteari edo eskuratzeari aplikatu beharreko araudia eguneratzea eta hobetzea, bereziki banatzaile irregularren aurrean modu eraginkorrean jarduteko baldintzak eta kontrolak gogortuz, erosleak identifikatzeko mekanismoak indartzeko, eta erosketaren adina edo trazabilitatea egiaztatu gabe erostea bideragarria den online plataformetan esku hartzeko arauak ezarriz".

Era berean, Gobernuari eskatzen zaio alda dezala herritarren segurtasunari buruzko legea, Mozal Lege gisa ezaguna dena, falta oso astun gisa sartzeko debekatutako armak eramatea, erakustea edo erabiltzea, edo legezko armak zabarkeriaz, ausarkeriaz edo larderiaz erabiltzea.

Kongresuak, gainera, Prozedura Kriminalaren Legea aldatzeko eskatu du, "larderiazko asmoz arma zuriak erakusten dituztenen atxiloketari buruzko arau argiagoak eta zorrotzagoak ezartzeko", eta Zigor Kodean aldaketak egiteko, arma zurien edukitza murrizteko eta debekatutako armak edukitzeagatik espetxe-zigorra handitzeko.

Azkenik, Adingabearen Zigor Legea berrikusteko deia egin da, "zigorra ezarri zaien gertakarietan arma zuriak erabiltzen dituzten adingabe arau-hausle penalei dagokienez ezarri beharreko neurriei buruzko kautelazko neurriak aldatzeko".

"Beldurra astintzen dute eta propaganda bihurtzen dute"

Ezkerreko taldeek ekimenaren aurka egin dute. Maria Carmen Castilla PSOEko diputatuak "arazo bat hartzea, beldurra astintzea eta propaganda bihurtzea" leporatu dio PPri, "alarmismoa, akats juridikoak eta proposamen neurrigabeak" nahastuz.

Ildo beretik, Enrique Santiago Sumarreko bozeramailearen ondokoak "Andaluzian hauteskunde-kanpaina egiteko PPren eta Voxen populismo zigortzailea" salatu du, eta bi alderdiei segurtasun-arazoak puztea eta "klase herrikoiak zigortzeko neurriak" soilik proposatzea egotzi die. Hala ere, onartu du kasu batzuetan legez kanpoko arma zuriak erabiltzeak "kezka" sortzen duela eta "arreta berezia" eskatzen duela.

