ABURTOREN AZKEN LEGEGINTZALDIA

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Nolakoa izango da EAJren Bilboko alkategaia hautatzeko prozesua?

Hautagai berri bat izendatzeko, Bilboko batzar-arteko bilera bat egin behar da lehenbizi. Bilera horretan, hiriburuan dauden 13 udal-erakundeek eta Bizkai Buru Batzarrak parte hartzen dute.

Juan Mari Aburto
Juan Mari Aburto artxiboko irudi batean. Argazkia: EuropaPress
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EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto Bilboko egungo alkateak 2027ko udal eta foru hauteskundeetan ez dela EAJren zerrendaburu izango iragarri ondoren, ikusteko dago noiz argituko duen alderdi jeltzaleak Aburto ordezkatuko duen pertsonaren izena. 

EITBk kontsultatutako iturrien arabera, ez dute erabakia "denboran luzatzea nahi". "Uda baino lehen argitzea" nahi lukete; beraz, izendapena ezin da asko atzeratu.

Prozesua hasteko, Bilboko batzarkideen arteko bilera bat egin beharko da. Bilera horretan Bilboko 13 udal elkarteek eta Bizkai Buru Batzarrak parte hartuko dute eta topaketa horretatik aterako da militantziari proposatuko zaion izena.

Hautagaitza ofiziala, beraz, batzarkideen bileratik aterako da, baina horrek ez du esan nahi bakarra izango denik. Izan ere, militantziak ere beste proposamen batzuk egin ahal izango ditu.

Izen posibleei buruz galdetuta, iturriek ez dute espekulazioetan sartu nahi izan.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Anduezak esan du PSE-EEk EAJrekin gobernatzeko duen koalizio formulari ahal den denbora guztian eutsiko diotela

Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia "oso harro" agertu da bi urte hauetan egindako lanagatik. Hainbat arlotan gobernuko bazkidearekin desadostasunak egon direla onartuta ere, EAJrekin duen koalizioaren garrantzia nabarmen du. Duela 11 urte hasi zuten ibilbidea formula arrakastatsua dela esan, eta sozialistek formula horri behar den denbora guztian eutsiko diotela iragarri du.

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