Nolakoa izango da EAJren Bilboko alkategaia hautatzeko prozesua?
Hautagai berri bat izendatzeko, Bilboko batzar-arteko bilera bat egin behar da lehenbizi. Bilera horretan, hiriburuan dauden 13 udal-erakundeek eta Bizkai Buru Batzarrak parte hartzen dute.
Juan Mari Aburto Bilboko egungo alkateak 2027ko udal eta foru hauteskundeetan ez dela EAJren zerrendaburu izango iragarri ondoren, ikusteko dago noiz argituko duen alderdi jeltzaleak Aburto ordezkatuko duen pertsonaren izena.
EITBk kontsultatutako iturrien arabera, ez dute erabakia "denboran luzatzea nahi". "Uda baino lehen argitzea" nahi lukete; beraz, izendapena ezin da asko atzeratu.
Prozesua hasteko, Bilboko batzarkideen arteko bilera bat egin beharko da. Bilera horretan Bilboko 13 udal elkarteek eta Bizkai Buru Batzarrak parte hartuko dute eta topaketa horretatik aterako da militantziari proposatuko zaion izena.
Hautagaitza ofiziala, beraz, batzarkideen bileratik aterako da, baina horrek ez du esan nahi bakarra izango denik. Izan ere, militantziak ere beste proposamen batzuk egin ahal izango ditu.
Izen posibleei buruz galdetuta, iturriek ez dute espekulazioetan sartu nahi izan.
Zure interesekoa izan daiteke
2027ko urtarrileko manifestazioa azkena izatea nahi du Sarek, ETAko presoen auzia behin betiko ixten dela irudikatzeko
Sare herritarrak ekitaldi jendetsua egin du gaur Arrasaten, sorreratik izandako ibilbidearen balantzea egin eta "etapa bati bukaera ematen hasteko" beharra aldarrikatzeko. "Sareren amaiera, gauzak ongi eginez gero, garaipen kolektiboa eta diskretua izango da", nabarmendu dute.
Aburto ez da Bilboko alkate izateko hautagai gisa aurkeztuko 2027an
Hunkituta egin du iragarpena oraindik Bilboko alkatea denak: "Hausnarketa sakon bat egin ondoren, alderdiak erabaki du Bilbok lidergo berria behar duela".
Otegik ohartarazi du hauteskundeak aurreratzea PPri eta Voxi "atea irekitzea" dela: "Txantxa gutxi horrekin"
Otegiren ustez, hauteskunde orokorrak aurreratzearen alde egiten duenak "herri honi esan behar dio zer irabazten duen Euskal Herriak, bertako langileek, emakumeek, gazteek eta bere izaera nazionalak PPren eta Voxen gobernu batekin".
1991n ETAk hildako Luis Garcia Lozanoren omenezko plaka bat jarri dute Donostian
Guztira, 38 plaka jarri ditu Donostiako Udalak duela bi legealdi bultzatutako ekimenaren harian. Terrorismoaren eta indarkeria politikoaren biktimak leku publikoetan ikusarazteko bultzatu zuten egitasmoa, Udalak ohar baten bidez gogorarazi duenez.
Hainbat eragilek manifestazioa deitu dute ekainaren 20rako, Ertzaintzaren "errepresioa eta inpunitatea" salatzeko
Deitzaileen artean daude Euskal Herriko Global Sumud Flotilla, Iñigo Cabacasen, Amaia Zabarteren eta Iker Aranaren senide eta lagunak edota Mugimendu Sozialista. Talde horiek "herri mugimenduaren aurkako kriminalizazio kanpaina" egitea egotzi diote Jaurlaritzari.
Equo alderdi berdeak 15. urteurrena ospatu du Gasteizen
Equo alderdi berdeak 15. urteurrena ospatu du Gasteizen. Urte hauetan izandako bilakaera aztertu eta etorkizunari begira hausnarketa egin dute bertan. Egindako ibilbidearekin harro agertzeaz gain, gizarteak ekologia gaiekin egin duen aurrerapausoa azpimarratu dute.
Anduezak esan du PSE-EEk EAJrekin gobernatzeko duen koalizio formulari ahal den denbora guztian eutsiko diotela
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusia "oso harro" agertu da bi urte hauetan egindako lanagatik. Hainbat arlotan gobernuko bazkidearekin desadostasunak egon direla onartuta ere, EAJrekin duen koalizioaren garrantzia nabarmen du. Duela 11 urte hasi zuten ibilbidea formula arrakastatsua dela esan, eta sozialistek formula horri behar den denbora guztian eutsiko diotela iragarri du.
Aburtoren agurra: 'Bilbo efektua' auzoetara zabaldu nahi izan zuen alkatea
Juan Mari Aburtok urtebete barru utziko du Alkatetza, agintaldia amaitzearekin batera. Hiru legealditan zehar, auzoen aldeko apustuagatik bereizi nahi izan da, eta herritarren lehentasunen aldaketari aurre egin behar izan dio.
450 kulturgilek baino gehiagok eskatu dute Mugimendu Sozialistari Bilbon eta Gasteizen txosna jartzen uzteko
Bada Garaia ekimenaren baitan, bi hiriburuetan ezarritako debekua altxatzeko galdegin dute dozenaka idazlek, abeslarik, aktorek eta bertsolarik. Bilboko Konpartsei eta Gasteizko Txosna Batzordeari gatazka behingoz konpontzeko deia egin diete artistok.