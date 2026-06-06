¿Cómo será el proceso de selección del candidato o candidata del PNV a la alcaldía de Bilbao?
Tras anunciar Juan Mari Aburto, actual alcalde de Bilbao, que no se presentará a la reelección en las elecciones municipales y forales de 2027 como cabeza de lista del PNV, habrá que ver cuándo despeja el partido jeltzale la incógnita de quien va a ser la persona designada para sustituir a Aburto.
Fuentes consultadas por EITB aseguran que "no se quiere que la decisión se alargue en el tiempo" y desean que esta cuestión "esté aclarada antes del verano", por lo que la designación no puede demorarse mucho.
Para comenzar el proceso, debe celebrarse una reunión de interjuntas de Bilbao, de la que forman parte las 13 organizaciones municipales que hay en la capital, además del propio Bizkai Buru Batzar, y de este "cónclave" saldrá el nombre que se propondrá a la militancia.
La candidatura oficial provendrá, por lo tanto, de la reunión de interjuntas, pero la militancia podrá hacer otras propuestas que tambíen entrarían en liza.
Preguntadas sobre posibles nombres, las fuentes prefieren no entran en especulaciones.
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