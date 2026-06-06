El alcalde que quiso llevar el 'efecto Bilbao' a los barrios

En un momento de malestar social, crisis de representación y auge de la izquierda alrededor de Podemos, el PNV apostó en 2015 por Juan Mari Aburto, hasta entonces consejero de Empleo y Políticas Sociales, para convertirle en ‘el alcalde de los barrios’. El perfil requerido casaba a la perfección con lo que se conocía de Aburto, vinculado desde su juventud a agrupaciones cristianas de base, con un perfil socialcristiano que siempre ha llevado a gala y dedicado a la gestión de políticas sociales. Un bilbaíno ‘de toda la vida’, apegado a la ciudad y conocido por su compromiso social.

Durante la campaña de las municipales de 2015, se estrenó como candidato y comenzó a ahondar en la imagen que le ha acompañado desde entonces, la de un alcalde de marcado carácter social dispuesto a patearse los barrios con un cuaderno rojo en el que anotar las inquietudes de sus vecinos.

La apuesta surtió efecto. Aunque no logró revalidar la mayoría absoluta de la última legislatura de Iñaki Azkuna, Aburto se quedó a solo dos concejales de ese objetivo. Un resultado satisfactorio para los jeltzales en un momento de fuerte competencia electoral: apenas siete meses después Podemos se impuso al PNV en votos -aunque no en escaños- en las elecciones al Congreso.

Aburto tomó el cargo y se dedicó en cuerpo y alma a tratar de ser el alcalde de los barrios. No era una consigna casual. Bilbao venía de varias décadas de transformación urbana, económica y simbólica que habían convertido la ciudad en una referencia internacional a nivel de regeneración. El conocido como ‘efecto Guggenheim’ o ‘efecto Bilbao’.

Aquella revolución urbana había tenido como principal escaparate el centro de la ciudad y los grandes proyectos. Los estudios de opinión recogían el orgullo de los bilbaínos por esa transformación, pero también una sensación de agravio por parte de los barrios.