¿Quiénes son los alcaldes y líderes territoriales mejor valorados por la ciudadanía?

La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista

Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo durante los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.

Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.

Muestra

4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.

Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.

Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.

El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.

El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.

La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.