¿Quiénes son los alcaldes y líderes territoriales mejor valorados por la ciudadanía?
EITB Focus ha analizado el nivel de conocimiento y aprobación de los principales representantes territoriales y municipales.
A un año de las elecciones municipales y forales, la última encuesta de EITB Focus incluye datos de conocimiento y valoración de los principales representantes institucionales en diputaciones y ayuntamientos. El grado de conocimiento sugerido es en casi todos los casos elevado, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto a porcentaje de aprobación y valoración.
Las diputaciones
Atendiendo al nivel de conocimiento de los representantes institucionales en diputaciones y ayuntamientos, la encuesta evidencia que los alcaldes de los municipios son claramente más conocidos en sus respectivas localidades que los diputados generales en sus territorios.
El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), es el más conocido, con un grado de conocimiento sugerido del 76,5 %, seguido por Eider Mendoza (PNV), con un 69,3 %, y Elixabete Etxanobe (PNV), con un 64,5 %.
González es también quien cuenta con un mayor grado de aprobación (54 %) y obtiene una nota de 5,7. La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, obtiene un porcentaje de aprobación del 51,1 % y una nota de 6,2, la más elevada entre los diputados generales. Elixabete Etxanobe, mientras, obtiene un grado de aprobación de 40,2 % y una valoración de 5,9.
En Navarra, mientras, la presidenta, María Chivite (PSN), obtiene un índice de aprobación del 64,7 % y una valoración de 5,2 sobre 10. El grado de conocimiento sugerido de la presidenta foral es elevadísimo: el 97,9 %.
Las capitales
En las capitales, mientras, todos los alcaldes promedian un grado de conocimiento sugerido del 95 %, aunque existen diferencias sustanciales en cuanto al porcentaje de aprobación y la valoración. En Bilbao, Juan Mari Aburto (PNV) obtiene un porcentaje de aprobación del 66,4 % y una valoración de 5,5.
En Donostia/San Sebastián, Jon Insausti (PNV) cuenta con un índice de aprobación del 66,9 % y una valoración de 6 puntos sobre 10, la más elevada. La primera edil de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria (PSE), obtiene un porcentaje de aprobación del 48 % y una valoración de 4,8.
En Navarra, finalmente, el alcalde de Iruñea, Joseba Asiron (EH Bildu), cuenta con un grado de conocimiento del 96,7 %, un índice de aprobación del 66,1 % y obtiene una valoración de 5,7 sobre 10.
Otros municipios
La encuesta de EITB Focus también pregunta por la gestión en otros municipios vascos, más allá de las capitales, así como por el nivel de conocimiento y aprobación de sus alcaldes. El estudio, en concreto, incluye datos de opinión de Barakaldo, Getxo y Basauri, en Bizkaia; Irun, Eibar y Tolosa, en Gipuzkoa; y Laudio, Amurrio y Agurain, en Álava.
El alcalde de Tolosa, Andu Martinez de Rituerto (EH Bildu), es quien cuenta con un mayor índice de aprobación: el 81,9 % de las y los tolosarras encuestados aprueba su gestión. Le siguen el alcalde de Basauri, Asier Iragorri (PNV), con una aprobación del 72,4 %, y el primer edil de Eibar, Jon Iraola (PSE), con una aprobación del 72,2 %.
Los primeros ediles de Tolosa y Basauri están también entre los que cuentan con una valoración más elevada 6,9 y 6,1, respectivamente, aunque el primer edil de Agurain, Raúl López de Uralde (EH Bildu), se cuela en ese ‘podio’ con un 6,2.
Metología y muestra
La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista
Esta técnica de investigación posibilita responder a la totalidad de los objetivos propuestos obteniendo unos resultados de máxima validez y fiabilidad. La población que integra el universo de estudio es la compuesta por el conjunto de personas mayores o igual a18 años, residentes en la CAV y Navarra, realizándose el trabajo de campo durante los días 17 de abril y 13 de mayo de 2026.
Se ha realizado un muestreo estratificado, con fijación proporcional a las cuotas, utilizando igualmente metodología cuantitativa.
Muestra
4.250 encuestas (950 en Araba, 1.500 en Bizkaia, 1.200 en Gipuzkoa y 600 en Navarra). Las encuestas se dividen la siguiente manera: 400 en cada una de las capitales, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Donostia y Pamplona; 200 en cada uno de los municipios de Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun y Eibar; 50 en Salvatierra/Agurain; 500 en el resto de Bizkaia, 200 en el resto de Gipuzkoa y Navarra, y 100 en el resto de Araba.
Los Em= ±1,5 % para datos totales, ± 3, 17 % para el TH de Álava, ±2,53 % para TH de Bizkaia, ±2,82 % para el TH de Gipuzkoa y ±3,99% para Navarra, con un nivel de confianza del 95%.
Muestra aleatoria estratificada por ámbito territorial, municipio, sexo y edad.
El 24 % de las encuestas han sido realizadas en euskera y el 76 % restantes en castellano. Resultados totales ponderados por tamaño poblacional de los municipios encuestados.
El trabajo de campo se realizó durante los días 17 de abril al 13 de mayo de 2026, mediante entrevista telefónica.
La duración media de la encuesta ha sido de 10’ 22”, siendo la encuesta más corta de 6’ y la más larga de 36’.
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