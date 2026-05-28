Zeintzuk dira balorazio onena duten udal eta lurralde agintariak?
EITB Focusek lurralde mailako eta udaletakoko buruzagi nagusien ezagutza eta onespen maila aztertu ditu.
Udal eta foru hauteskundeetarako urtebete falta denean, EITB Focus inkestak herritarren iritzia jaso du aldundietako eta udaletako ordezkari nagusien inguruan. Azterketak erakusten duenez, erakundeetako arduradunen ezagutza maila handia da oro har, baina alde nabarmenak daude onespen eta balorazio datuetan.
Aldundiak
Inkestaren arabera, herritarrek hobeto ezagutzen dituzte beren udalerrietako alkateak, lurraldetako herritarrek diputatu nagusiak baino. Aldundiei erreparatuz, Ramiro Gonzalez (EAJ) da ezagunena, % 76,5eko ezagutza mailarekin. Atzetik ditu Eider Mendoza gipuzkoarra (EAJ), % 69,3rekin, eta Elixabete Etxanobe (EAJ) bizkaitarra, % 64,5 duena.
Onespen mailari dagokionez ere, Gonzalez da daturik onena duena: herritarren % 54k ontzat jotzen du haren jarduna, eta 5,7ko nota eman diote. Gipuzkoako diputatu nagusi Eider Mendozak % 51,1eko onespena eta 6,2ko balorazioa eskuratu ditu; azken hau hiru lurraldeetako altuena da. Elixabete Etxanobek, berriz, % 40,2ko onespena eta 5,9ko nota lortu ditu.
Nafarroan, berriz, Maria Chivite presidenteak (PSN) % 64,7ko onespen maila lortu du, eta 5,2ko balorazioa du. Foru presidentearen ezagutza maila oso altua da: % 97,9.
Hiriburuetako alkateak
Hiriburuetan, alkate guztiek dute % 95 inguruko ezagutza maila, baina balorazioetan alde handiak ageri dira.
Bilbon, Juan Mari Aburto (EAJ) alkateak % 66,4ko onespena eta 5,5eko balorazioa eskuratu ditu. Donostian, Jon Insausti alkateak (EAJ) %66,9ko onespena eta 6ko balorazioa lortu ditu. Gasteizen, aldiz, Maider Etxebarria (PSE) alkateak % 48ko onespena eta 4,8ko balorazioa lortu ditu.
Nafarroari dagokionez, Iruñeko alkate Joseba Asironek (EH Bildu) % 96,7ko ezagutza maila dauka; haren kudeaketa herritarren % 66,1ek babesten du, eta 5,7ko balorazioa jaso du.
Beste udalerri batzuk
EITB Focusek beste hainbat udalerritako alkateen inguruko iritzia ere bildu du. Bizkaiari dagokionez, Barakaldo, Getxo eta Basauri aztertu dituzte; Gipuzkoan, Irun, Eibar eta Tolosa; eta Araban, Laudio, Amurrio eta Agurain.
Tolosako alkate Andu Martinez de Rituertok (EH Bildu) du onespen mailarik handiena: inkestan parte hartu duten tolosarren % 81,9k ontzat jo dute haren jarduna. Ondoren datoz Basauriko alkate Asier Iragorri (EAJ), % 72,4ko onespen mailarekin, eta Eibarko alkate Jon Iraola (PSE), % 72,2rekin.
Balorazioari dagokionez ere, Tolosako eta Basauriko alkateek puntuazio handiak jaso dituzte: 6,9 eta 6,1, hurrenez hurren. Haiekin batera, Aguraingo alkate Raul Lopez de Uralde (EH Bildu) nabarmendu da, 6,2ko balorazioarekin.
Metodologia eta lagina
Ikerketa honetan erabilitako metodologia izaera kuantitatibokoa izan da, elkarrizketa-teknikaren bidez gauzatua.
Ikerketa-teknika horrek planteatutako helburu guztiak erantzuteko aukera ematen du, baliozkotasun eta fidagarritasun handieneko emaitzak lortuz. Azterlanaren unibertsoa 18 urte edo gehiagoko pertsonek osatzen dute, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan bizi direnek, eta landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen.
Laginketa estratifikatua egin da, kuoten araberako esleipen proportzionalarekin, metodologia kuantitatiboa erabiliz.
Lagina
4.250 inkesta egin dira guztira (950 Araban, 1.500 Bizkaian, 1.200 Gipuzkoan eta 600 Nafarroan). Inkestak honela banatu dira: 400 bana hiriburuetan —Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñea—; 200 bana Llodio, Amurrio, Getxo, Basauri, Barakaldo, Tolosa, Irun eta Eibarren; 50 Agurainen; 500 Bizkaiko gainerako udalerrietan; 200 Gipuzkoako eta Nafarroako gainerako udalerrietan; eta 100 Arabako gainerako udalerrietan.
Errore-marjina ±%1,5ekoa da datu orokorretarako; ±%3,17 Arabako Lurralde Historikorako; ±%2,53 Bizkaiko Lurralde Historikorako; ±%2,82 Gipuzkoako Lurralde Historikorako; eta ±%3,99 Nafarroarako, %95eko konfiantza-mailarekin.
Lagina ausazkoa eta estratifikatua izan da, lurralde-eremuaren, udalerriaren, sexuaren eta adinaren arabera.
Inkesten %24 euskaraz egin dira, eta gainerako %76ak gaztelaniaz. Emaitza orokorrak inkestatutako udalerrien biztanleria-tamainaren arabera ponderatu dira.
Landa-lana 2026ko apirilaren 17tik maiatzaren 13ra bitartean egin zen, telefono bidezko elkarrizketen bidez.
Inkestaren batez besteko iraupena 10 minutu eta 22 segundokoa izan da; laburrena 6 minutukoa eta luzeena 36 minutukoa.
Zure interesekoa izan daiteke
Migraina kasuak ia bikoiztu egin dira 1990etik, eta gero eta gehiago izango direla aurreikusten dute adituek
Gaixotasun horrek desgaitasuna eta tentsio-motako zefalea areagotzea ekar lezake, batez ere 50 urteko emakumeen kasuan.
Odol-test berri batek alzheimerrerantz daraman narriadura kognitibo arinaren progresioa detektatzen du
Test berri honek biomarkatzaile berriak neurtzen ditu eta datu klinikoekin konbinatzen ditu, zehaztasun handiz iragartzeko narriadura kognitibo arina duten zein pazientek egingo duten aurrera alzheimerrerantz eta zeintzuk mantenduko diren egonkor.
Litioa erabakigarria izan liteke Alzheimerra agertzeko eta gaixotasunaren aurkako tratamendua emateko
Harvardeko ikertzaileek aurkitu dute garuneko litioaren galerak oroimenaren narriadura bizkortzen duela, gaixotasunari lagunduz. Nature aldizkarian argitaratutako eta 10 urtetan egindako lanak lehen aldiz erakusten du litioa modu naturalean produzitzen dela garunean, eta neurodegeneraziotik babesten duela.
Osakidetzak profesionalek baliozkotutako edukiak dakartzan webgune bat prestatu du
Kontsultan bertan eduki jakin bat (ikastaroak, tailerrak, material multimedia...) agindu edo preskribatzeko aukera ematen die osasun arloko profesionalei, pazienteek eta familia zaintzaileek ezagutza zabaldu eta beren gaixotasuna hobeto kudea dezaten.