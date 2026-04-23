Detienen al presunto autor de un intento de agresión sexual a una mujer en el campus de Oñati

La Ertzaintza y la Policía Local de de Oñati han detenido a un varon de 51 años de edad como presunto autor del intento de agresión sexual que tuvo lugar el pasado viernes, 17 abril, en las inmediaciones del campus de Oñati de la universidad Mondragon Unibertsitatea.

La víctima, una mujer de 53 años, sufrió el intento de agresión en el aparcamiento, cuando fue abordada por el agresor en el interior de su vehículo estacionado. Sin embargo, consiguió escapar y pedir ayuda a un viandante, momento en el que el agresor se dio a la fuga.

La Ertzaintza inició las investigaciones en el mismo lugar de los hechos, tras atender y trasladar a un centro sanitario a la víctima que interpuso una denuncia por los hechos. Finalmente, Ertzaintza y Policía Local consiguieron detener al presunto autor el miércoles. El arrestado, un varón de 51 años, fue detenido por un delito de agresión sexual en grado de tentativa y ha sido presentado en el Juzgado de Bergara.

El alumnado y el personal de Mondragón Unibertsitatea, junto a los ciudadanos de Oñati, realizaron una concentración de repulsa por los hechos el pasado lunes.