SEXU-ERASOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Oñatiko campuseko sexu-eraso saiakeraren ustezko egilea atxilotu dute

51 urteko gizonezkoa da eta Ertzaintzak atxilotu du Oñatiko Udaltzaingoaren laguntzarekin.

OÑATI

Sexu-erasoa gaitzesteko elkarretaratzea.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak eta Oñatiko Udaltzaingoak 51 urteko gizonezko bat atxilotu dute, joan den ostiralean, apirilak 17, Mondragon Unibertsitateko Oñatiko campusean sexu-erasoa egiten saiatzea egotzita.

Biktimak, 53 urteko emakume batek, aparkalekuan jasan zuen eraso-saiakera, erasotzailea aparkatuta zuen ibilgailuan sartu zitzaionean. Ihes egitea eta oinezko bati laguntza eskatzea lortu zuen, eta une horretan erasotzaileak ihes egin zuen. 

Ertzaintzak gertakarien lekuan bertan hasi zituen ikerketak, biktima artatu eta osasun-zentro batera eraman ondoren. Horien ondorioz, ustezko egilea atxilotzea lortu zuten, asteazkenean, Udaltzaingoak lagunduta. Atxilotuari, 51 urteko gizonezkoasexu-erasoa egiten saiatzearen delitua egotzi diote eta Bergarako Epaitegira eraman dute. 

Mondragon Unibertsitateko ikasleek eta langileek, Oñatiko herritarrekin batera, sexu-eraso saiakera gaitzesteko elkarretaratzea egin zuten astelehenean.

Oñati Ertzaintza Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Gehiago ikusi
X