Bizkaibus estrena el primer autobús interurbano del Estado con tecnología anti-atropellos
Bizkaibus ha presentado este jueves una nueva unidad equipada con tecnología avanzada de prevención de atropellos. Se trata de un sistema exterior de prevención que protege a peatones y ciclistas en situaciones de visibilidad limitada, como paradas o pasos de cebra.
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Detienen al presunto autor de un intento de agresión sexual a una mujer en el campus de Oñati
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Condenado un aficionado de la Real a casi cuatro años de cárcel por lanzar piedras a la Ertzaintza
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Condenado a 4 años y medio de prisión un profesor por contactar con alumnas menores con fines sexuales y amenazarlas
El tribunal considera probado que el acusado utilizó una identidad falsa en redes sociales para ganarse la confianza de tres alumnas y realizar propuestas de encuentro, en un intento de “cerco de seducción” con contenido sexual.
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Las ikastolas de Navarra piden al Gobierno foral que rectifique en su decisión de reducir los conciertos
La comunidad de las ikastolas de Navarra ha exigido este miércoles al Gobierno foral que rectifique su decisión de reducir los conciertos a 8 de las 15 ikastolas de Navarra, en una manifestación frente al Departamento de Educación. El presidente de Nafarroako Ikastolak, Oier Sanjurjo, ha lamentado que esta decisión "hace mucho daño a nuestra red", y ha pedido "igualdad": "Pedimos que se apliquen los mismos criterios para todos y todas, que no haya diferenciación y que el euskera no pierda espacios”.
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