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Bizkaibus estrena el primer autobús interurbano del Estado con tecnología anti-atropellos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Harrapaketak prebenitzeko teknologia duen Estatuko lehen autobusa estreinatu du Bizkaibusek
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EITB

Última actualización

Bizkaibus ha presentado este jueves una nueva unidad equipada con tecnología avanzada de prevención de atropellos. Se trata de un sistema exterior de prevención que protege a peatones y ciclistas en situaciones de visibilidad limitada, como paradas o pasos de cebra.

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