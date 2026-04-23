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El personal de seguridad de Metro Bilbao denuncia que se siente desprotegido

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Metro Bilbaoko segurtasun-langileek babesik gabe sentitzen direla salatu dute
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EITB

Última actualización

Unos 150 vigilantes de seguridad privada, convocados por el sindicato CCOO de Euskadi, se han concentrado este jueves ante la sede central de Metro Bilbao para denunciar la última agresión sufrida por dos vigilantes en la estación de Urduliz y han denunciado que el suburbano "no está muy dispuesto" a dotarles de un spray de autodefensa.

Metro Bilbao Sociedad

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