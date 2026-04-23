El personal de seguridad de Metro Bilbao denuncia que se siente desprotegido

La comunidad de las ikastolas de Navarra ha exigido este miércoles al Gobierno foral que rectifique su decisión de reducir los conciertos a 8 de las 15 ikastolas de Navarra, en una manifestación frente al Departamento de Educación. El presidente de Nafarroako Ikastolak, Oier Sanjurjo, ha lamentado que esta decisión "hace mucho daño a nuestra red", y ha pedido "igualdad": "Pedimos que se apliquen los mismos criterios para todos y todas, que no haya diferenciación y que el euskera no pierda espacios”.