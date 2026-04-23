Metro Bilbaoko segurtasun-langileek babesgabe sentitzen direla salatu dute
CCOO sindikatuak deituta, segurtasun pribatuko 150 bat zaindarik elkarretaratzea egin dute ostegun honetan Metro Bilbaoren egoitza nagusiaren aurrean, Urdulizko geltokian bi zaindarik jasandako azken erasoa salatzeko, eta deitoratu dute enpresa ez dagoela prest autodefentsarako esprai bat emateko.
Harrapaketak prebenitzeko teknologia duen Estatuko lehen autobusa estreinatu du Bizkaibusek
Harrapaketak prebenitzeko teknologia aurreratua duen unitate berri bat aurkeztu du ostegun honetan Bizkaibusek. Kanpoko prebentzio-sistema bat da, oinezkoak eta txirrindulariak babesten dituena ikuspen mugatuko egoeretan, hala nola geralekuetan edo zebra-bideetan.
133 ikastaro eta 29 tailer eskainiko ditu EHUk Udako Ikastaroen 45. edizioan
Zaintza izango da aurtengo gai nagusia, eta, bereziki, zaintzatik eraikitako etorkizun inklusibo eta berritzailea. Matrikulazio epea zabalik da, eta ikastaro bakoitza hasi arte egongo da izena emateko aukera.
Behin-behinean aske geratu da Oñatiko campuseko sexu-eraso saiakeragatik atxilotutako gizona
51 urteko gizonezkoa da, eta Ertzaintzak atxilotu du, Oñatiko Udaltzaingoaren laguntzarekin.
Ia lau urteko kartzela zigorra ezarri diote Realaren zale bati, Ertzaintzari harriak jaurtitzeagatik
Otsailean egindako epaiketan, gazteak aitortu zuen "bi edo hiru harri" bota zituela Ertzaintzaren aurka 2022ko martxoaren 13an Realaren eta Alavesen arteko partida atariko istiluetan. Defentsak helegitea aurkeztu du, hasieran atentatu delitu bakarra leporatu zioten arren, orain bi atentatu deliturengatik zigortu dutelako.
4 urte eta erdiko kartzela-zigorra, ikasle adingabeekin sexu-harremanak izateko kontaktuan jarri eta mehatxatzeagatik
Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuak sare sozialetan nortasun faltsua erabili zuela hiru ikasle harekiko konfiantza izan zezaten eta elkartzeko proposamenak egiteko, kutsu sexualeko "sedukzio-hesia" egiteko ahaleginean.
Munduko kondoi ekoizle handienak prezioak % 20-30 igoko ditu Irango gerraren ondorioz
Kondoiak fabrikatzeko erabiltzen diren kautxu sintetikoa eta nitriloa, ontziratzeko materialak, lubrifikatzaileak eta hainbat eta hainbat material garestitu ditu Ekialde Hurbileko gatazkak, eta eskasia nabaritzen hasi da Karex konpainia.
Hiru ibilgailuren arteko istripua izan da, eta bost kilometroko auto-ilarak eragin ditu A-8an, Bilbo inguruan, Irunerako noranzkoan
Arrigorriagan izan da talka, eta, ondorioz, A-8 autobidean errei bat itxi behar izan dute. Trafiko-arazo handiak sortu dira, baina 10:00ak baino lehenago konpondu dira.
Cospedalen senar ohiak berretsi du berak aurkeztu ziola Villarejo Genovan
Espainiako Auzitegi Nazionalak asteazken honetan ekin dio berriro auziaren epaiketari. Hamar akusatu daude, tartean Jorge Fernandez Diaz Barne ministro ohia eta Francisco Martinez Segurtasuneko estatu-idazkari ohia, 2013 eta 2015 artean antolatutako ustezko operazioan.
Nafarroako ikastolek itunak murrizteko erabakia zuzentzeko eskatu diote Foru Gobernuari
Nafarroako ikastolen komunitateak lurraldeko 15 ikastoletatik 8ri itunak murrizteko hartutako erabakia zuzentzeko eskatu dio Foru Gobernuari asteazken honetan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean egindako mobilizazio batean. Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolak elkartearen presidenteak deitoratu egin du erabakiak "min handia" egiten diola "gure sareari", eta "berdintasuna" eskatu du: "Guztiekin irizpide berak aplikatzea eskatzen dugu, bereizketarik ez egotea eta euskarak lekurik ez galtzea".