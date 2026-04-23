EHU
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

133 ikastaro eta 29 tailer eskainiko ditu EHUk Udako Ikastaroen 45. edizioan

Zaintza izango da aurtengo gai nagusia, eta, bereziki, zaintzatik eraikitako etorkizun inklusibo eta berritzailea. Matrikulazio epea zabalik da, eta ikastaro bakoitza hasi arte egongo da izena emateko aukera.

ehu udako ikastaroa joxerra bengoetxea
Idoia Otaegi, Joxerramon Bengoetxea eta Laura Poderoso, gaur, ikastaroen aurkezpenean, Bilbon. Argazkia: EHU
author image

EITB

Azken eguneratzea

'Pentsatzen duzulako gara' goiburupean, 133 ikastaro eta 29  workshop edo tailer eskainiko ditu EHUk Udako Ikastaroen 45. edizioan. Saio gehienak Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Baionan egingo badira ere, Euskal Herri osoko hainbat udalerri txikiagotara ere zabalduko  eskaintza. 

Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak, Laura Poderoso BBVA Fundazioaren zuzendariordeak eta Idoia Otaegi Uda Ikastaroen zuzendari akademikoak eman dituzte aurtengo edizioari buruzko xehetasunak, goizean Bilbon egin duten agerraldian. Azaldu dutenez,  lurralde guztietan "presentzia zabaltzeko helburuari eutsiz",  besteak beste, Aramaion, Ataunen, Beasainen, Bermeon, Gernika-Lumon, Irunen, Lesakan, Oñatin, Ordizian eta Zaldibian ikastaroak eskainiko dira. Matrikulazio epea atzotik zabalik da, eta ikastaro bakoitza hasi arte egongo da izena emateko aukera. 

Saio gehienak aurrez aurreko formatuan eskainiko dira, eta horietako asko online bidez zuzenean jarraitzeko aukera ere izango da. Horrez gain, metodologia parte-hartzaile eta berritzaileak erabiliko dira 43 ikastarotan.

Hizkuntzari dagokionez, eskaintza osotik 21 izango dira euskara hutsean egingo direnak, eta 62tan euskara beste hizkuntza batzuekin uztartuko da. 

18 eta 25 urte bitartekoek eskaintza berezia izango dute, eta  ikastaro gehienetan 25 euro baino ez dute ordaindu beharko.

Bere hitzartzean, Otaegik azaldu du zaintza izango dela aurtengo gai nagusia. "Zaintzatik eraikitako etorkizun inklusibo eta berritzailea", zehaztu du. Nolanahi ere, "egungo erronkei erantzunez", Uda Ikastaroek askotariko gai esanguratsuak bilduko dituztela azaldu du: Kultura eta Artea, Gizartea, Osasuna, Hezkuntza, Zuzenbidea, Ekonomia eta Enpresa, Zientzia eta Teknologia eta Iraunkortasuna. 

Eguneko Titularrak EHU Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Gizartea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako ikastolek itunak murrizteko erabakia zuzentzeko eskatu diote Foru Gobernuari

Nafarroako ikastolen komunitateak lurraldeko 15 ikastoletatik 8ri itunak murrizteko hartutako erabakia zuzentzeko eskatu dio Foru Gobernuari asteazken honetan, Hezkuntza Departamentuaren aurrean egindako mobilizazio batean. Oier Sanjurjo Nafarroako Ikastolak elkartearen presidenteak deitoratu egin du erabakiak "min handia" egiten diola "gure sareari", eta "berdintasuna" eskatu du: "Guztiekin irizpide berak aplikatzea eskatzen dugu, bereizketarik ez egotea eta euskarak lekurik ez galtzea".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X