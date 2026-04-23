133 ikastaro eta 29 tailer eskainiko ditu EHUk Udako Ikastaroen 45. edizioan
Zaintza izango da aurtengo gai nagusia, eta, bereziki, zaintzatik eraikitako etorkizun inklusibo eta berritzailea. Matrikulazio epea zabalik da, eta ikastaro bakoitza hasi arte egongo da izena emateko aukera.
'Pentsatzen duzulako gara' goiburupean, 133 ikastaro eta 29 workshop edo tailer eskainiko ditu EHUk Udako Ikastaroen 45. edizioan. Saio gehienak Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Baionan egingo badira ere, Euskal Herri osoko hainbat udalerri txikiagotara ere zabalduko eskaintza.
Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak, Laura Poderoso BBVA Fundazioaren zuzendariordeak eta Idoia Otaegi Uda Ikastaroen zuzendari akademikoak eman dituzte aurtengo edizioari buruzko xehetasunak, goizean Bilbon egin duten agerraldian. Azaldu dutenez, lurralde guztietan "presentzia zabaltzeko helburuari eutsiz", besteak beste, Aramaion, Ataunen, Beasainen, Bermeon, Gernika-Lumon, Irunen, Lesakan, Oñatin, Ordizian eta Zaldibian ikastaroak eskainiko dira. Matrikulazio epea atzotik zabalik da, eta ikastaro bakoitza hasi arte egongo da izena emateko aukera.
Saio gehienak aurrez aurreko formatuan eskainiko dira, eta horietako asko online bidez zuzenean jarraitzeko aukera ere izango da. Horrez gain, metodologia parte-hartzaile eta berritzaileak erabiliko dira 43 ikastarotan.
Hizkuntzari dagokionez, eskaintza osotik 21 izango dira euskara hutsean egingo direnak, eta 62tan euskara beste hizkuntza batzuekin uztartuko da.
18 eta 25 urte bitartekoek eskaintza berezia izango dute, eta ikastaro gehienetan 25 euro baino ez dute ordaindu beharko.
Bere hitzartzean, Otaegik azaldu du zaintza izango dela aurtengo gai nagusia. "Zaintzatik eraikitako etorkizun inklusibo eta berritzailea", zehaztu du. Nolanahi ere, "egungo erronkei erantzunez", Uda Ikastaroek askotariko gai esanguratsuak bilduko dituztela azaldu du: Kultura eta Artea, Gizartea, Osasuna, Hezkuntza, Zuzenbidea, Ekonomia eta Enpresa, Zientzia eta Teknologia eta Iraunkortasuna.
