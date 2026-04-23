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La EHU ofrece 133 cursos y 29 talleres en la 45 edición de los Cursos de Verano

Los cuidados, como base de un futuro inclusivo e innovador, serán el tema central de la edición. El plazo de inscripción está abierto desde este jueves 23 de abril y los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el día de inicio de cada curso.
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Idoia Otaegi, Joxerramon Bengoetxea y Laura Poderoso, hoy, en la presentación de los cursos en Bilbao. Foto: EHU
Euskaraz irakurri: EHUk 133 ikastaro eta 29 tailer eskainiko ditu Udako Ikastaroen 45. edizioan
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EITB

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Bajo el lema 'Piensas, luego existimos', la 45 edición de los Cursos de Verano de la EHU oferta este año 133 cursos y 29 workshops. Desde finales de junio y hasta finales de septiembre, las jornadas se desarrollarán en 15 municipios, con San Sebastián, Bilbao, Vitoria-Gasteiz y Baiona como sedes principales.  

Los detalles del programa formativo han sido ofrecidos en rueda de prensa por la directora académica de Uda Ikastaroak (UIK), Idoia Otaegi; el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea y la subdirectora de la Fundación BBVA, Laura Poderoso, quienes han explicado que la edición mantiene el objetivo de ampliar la presencia territorial y la oferta llegará también a otros municipios, como Aramaio, Ataun, Beasain, Bermeo, Gernika-Lumo, Irun, Lesaka, Oñati, Ordizia y Zaldibia. El plazo de inscripción está abierto desde este jueves 23 de abril y los interesados en inscribirse pueden hacerlo hasta el día de inicio de cada curso.

La mayoría de los cursos se impartirán en formato presencial y, en muchos casos, también se ofrecerá la modalidad online en directo. Más allá de los formatos tradicionales, en 43 cursos se aplicarán metodologías participativas e innovadoras. 

De los 133 cursos programados, 21 se desarrollarán íntegramente en euskera, mientras que la lengua vasca tendrá presencia en otros 62, junto a otros idiomas. Además, determinados cursos brindarán la posibilidad de participar en actividades experienciales.

Para facilitar el acceso a los Cursos de Verano, las personas jóvenes de entre 18 y 25 años contarán con una oferta especial, de manera que en la mayoría de los cursos el precio será para ellos de 25 euros.

En su intervención, Otaegi ha destacado que los cuidados, como base de un futuro inclusivo e innovador, serán el tema central de la edición, aunque, en respuesta a los retos actuales, el programa abordará temáticas relevantes estructuradas en ciclos estratégicos. En esta edición, los ocho ejes principales serán: Cultura y Arte, Sociedad, Salud, Educación, Derecho, Economía y Empresa, Ciencia y Tecnología y Sostenibilidad.

En conjunto, según ha resaltado su directora, el programa de 2026 ofrece "una visión integradora, situando a las personas y sus condiciones de vida en el centro", en un momento en que "los cuidados se entienden como base del modelo de desarrollo y como clave para avanzar hacia una sociedad más justa e innovadora".


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