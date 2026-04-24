Detenido en Lazkao un seguidor de la Real por el acoso a una furgoneta del Atlético a la vuelta de la final de Copa
Un seguidor de la Real Sociedad ha sido detenido por la Guardia Civil en Lazkao por conducción temeraria después de que el pasado día 19, un día después de la final de la Copa del Rey, tres furgonetas intentaran sacar de la vía a una autocaravana en la que viajaban seguidores del Atlético en la A-5, en Badajoz.
El arrestado ha sido detenido tras la difusión de un vídeo en las redes sociales en el que aparecen tres furgonetas negras que acorralan a una autocaravana en marcha, han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Al parecer, todos los vehículos regresaban de Sevilla, donde el día anterior se había disputado la final de la Copa del Rey en La Cartuja entre la Real Sociedad, ganadora del título, y el Atlético de Madrid.
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