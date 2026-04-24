Fallece una mujer al ser atropellada por su coche en San Millán
Según las primeras investigaciones de la Ertzaintza, el propio coche de la mujer, de 70 años, la ha atropellado cuando se encontraba estacionado sin freno.
Una mujer de 70 años ha fallecido en San Millán (Álava) tras ser atropellada por un vehículo, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El accidente de tráfico ha tenido lugar sobre las 17:00 del viernes, cuando, según las primeras investigaciones de la Ertzaintza, la mujer ha sido atropellada por su coche sin que hubiera ningún conductor en su interior. Al parecer, el vehículo estaba estacionado sin freno.
La mujer ha fallecido en el lugar. Los servicios médicos desplazados al lugar han certificado su fallecimiento, y la Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las causas del suceso.
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